Tranh cãi VAR phút 90+13: Croatia mất bàn gỡ hòa, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở

⚽ Pha chạm bóng gây tranh cãi làm thay đổi cục diện trận đấu

Phút 90+13, Croatia tưởng như đã níu giữ hy vọng khi Josko Gvardiol đệm bóng tung lưới Bồ Đào Nha sau đường căng ngang của Mario Pasalic. Các cầu thủ áo ca-rô lập tức ăn mừng vì tin rằng tỷ số đã được san bằng 2-2 ở những giây cuối cùng.

Gvardiol đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha

Tuy nhiên, tổ VAR ngay lập tức yêu cầu trọng tài Espen Eskas xem lại tình huống. Điều khiến quá trình kiểm tra kéo dài không phải cú dứt điểm của Gvardiol hay pha kiến tạo của Pasalic, mà là tình huống diễn ra trước đó khi Igor Matanovic lao vào đánh đầu nối từ quả tạt.

Theo đó, nếu Matanovic không chạm bóng, Pasalic vẫn đứng ở vị trí hợp lệ khi nhận bóng và bàn thắng của Croatia sẽ được công nhận. Nhưng nếu tiền đạo này có tác động dù chỉ rất nhẹ vào đường bóng, thời điểm xác định việt vị sẽ được tính từ pha chạm đó, đồng nghĩa Pasalic đã rơi vào thế việt vị.

Đây chính là chi tiết khiến cả sân vận động nín thở chờ đợi quyết định cuối cùng.

🎥 VAR và công nghệ xác định pha chạm quyết định

Sau khi xem lại tình huống, trọng tài Espen Eskas nhanh chóng xác định Matanovic đã chạm bóng trước khi bóng đến vị trí của Pasalic. Vì vậy, Pasalic bị xác định việt vị và bàn thắng của Gvardiol không được công nhận.

VAR xác định Matanovic đã chạm bóng trước khi Pasalic nhận bóng

Điều đáng chú ý là ngay cả các bình luận viên của BBC cũng thừa nhận rất khó để nhận ra pha chạm bóng này bằng mắt thường. Dù đã xem đi xem lại nhiều lần ở các góc quay khác nhau, họ vẫn không thể khẳng định chắc chắn Matanovic có tác động vào bóng hay không.

Sau trận đấu, cựu trợ lý trọng tài FIFA Darren Cann đã lên tiếng giải thích. Ông khẳng định Matanovic chắc chắn đã chạm bóng, điều được xác nhận bằng công nghệ Snicko - hệ thống vốn nổi tiếng trong môn cricket với khả năng phát hiện những pha tiếp xúc rất nhỏ thông qua tín hiệu âm thanh và rung động.

Theo Darren Cann, Pasalic đã ở vị trí việt vị ngay thời điểm Matanovic đánh đầu nối. Sau đó, bóng chỉ chạm vào một hậu vệ Bồ Đào Nha dưới dạng pha đổi hướng, chứ không phải tình huống hậu vệ chủ động kiểm soát hay chơi bóng. Theo Luật 11 của FIFA, một pha đổi hướng như vậy không làm mất lỗi việt vị trước đó, vì thế quyết định của tổ VAR là hoàn toàn phù hợp với luật.

😢 Croatia tiếc nuối trong cái kết nghiệt ngã

Quyết định hủy bàn thắng khiến các cầu thủ Croatia suy sụp. Theo BBC mô tả đây là "một trong những quyết định VAR lớn nhất từ trước đến nay", đồng thời gọi đây là cái kết vô cùng nghiệt ngã đối với đội bóng áo ca-rô.

Quyết định của VAR khiến Croatia mất bàn gỡ hòa ở phút bù giờ

Không khí trên sân trở nên hỗn loạn khi nhiều CĐV Croatia ném chai nước xuống mặt cỏ để phản đối quyết định của trọng tài. Chứng kiến phản ứng quá khích từ khán đài, Ivan Perisic đã chủ động tiến lại gần khu vực người hâm mộ để kêu gọi mọi người bình tĩnh và dừng hành động ném vật thể xuống sân.

Trận đấu kéo dài tới phút bù giờ thứ 19 trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Nhiều cầu thủ Croatia bật khóc vì tiếc nuối sau khi bị loại theo cách đầy cay đắng, trong khi Bồ Đào Nha bảo toàn chiến thắng để giành quyền vào vòng 1/8 gặp Tây Ban Nha (2h, 7/7).

Dù công nghệ đã đưa ra câu trả lời cuối cùng, tình huống ở phút 90+13 chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một trong những pha VAR gây tranh luận nhiều nhất tại World Cup 2026.