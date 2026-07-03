Ronaldo được vinh danh sau đại chiến Bồ Đào Nha - Croatia, rơi lệ tri ân Jota

Tranh cãi Ronaldo xuất sắc nhất trận Bồ Đào Nha - Croatia

Bồ Đào Nha và Croatia đã tạo nên một cuộc đối đầu hấp dẫn ở vòng 1/16 World Cup 2026. Hai đội thi đấu cân bằng trong hiệp một và không bên nào tạo được lợi thế. Sang hiệp hai, Croatia là đội mở tỷ số ở phút 53 nhờ pha lập công của Ivan Perisic.

Ronaldo nhận giải "Cầu thủ hay nhất trận Bồ Đào Nha - Croatia"

Đến phút 68, Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh ở vòng đấu loại trực tiếp trong lịch sử các kỳ World Cup.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ phải bước vào hiệp phụ, Gonçalo Ramos đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ thứ tư, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. Đội bóng này sẽ gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8. Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước Croatia để góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn được tin tưởng đá chính trên hàng công của đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây là lần thứ 2 ở World Cup 2026, anh nhận vinh danh này, bên cạnh trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan (Ronaldo lập cú đúp).

Bàn thắng vào lưới Croatia cũng giúp Ronaldo lập thêm một cột mốc đáng nhớ. Ở tuổi 41 tuổi 147 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp của World Cup.

Fan tranh cãi trên mạng xã hội

Tuy nhiên, quyết định trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" cho Ronaldo khiến nhiều người hâm mộ không đồng tình. Nhiều ý kiến cho rằng ngoài bàn thắng trên chấm phạt đền, Ronaldo không có màn trình diễn nổi bật và thậm chí còn được thay ra trong thời điểm quan trọng của trận đấu.

Một cổ động viên bức xúc viết: "Xin lỗi, nhưng cái gì vậy? Rốt cuộc anh ta đã làm được điều gì?"

Một người khác bình luận: "Thật vô lý!"

Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng: "Việc Cristiano Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận là điều đáng xấu hổ đối với những người đưa ra quyết định".

Ronaldo rơi lệ khi tri ân Diogo Jota

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tri ân Diogo Jota

Sau trận thắng Croatia, Ronaldo và các đồng đội đã có màn tưởng niệm đầy xúc động dành cho người đồng đội cũ Diogo Jota. Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo khoác lên mình chiếc áo số 21 của đội tuyển Bồ Đào Nha mang tên Diogo Jota. Với đôi mắt ngấn lệ, anh hướng về bầu trời khi đứng cùng các đồng đội.

Đáng chú ý, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia diễn ra tròn 1 năm kể từ khi Diogo Jota và em trai André Silva qua đời trong vụ tai nạn ô tô tại miền tây Tây Ban Nha (3/7/2025). Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, ngôi sao xấu số có 49 lần ra sân và ghi 14 bàn.

Chia sẻ với Fox sau trận đấu, Ronaldo nói: "Chúng tôi đã biết điều đó trước trận đấu. Đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Hôm nay cả đội đã nói với nhau về sự trùng hợp của cuộc sống. Thật khó tin. Tôi thực sự xúc động, bởi những gì diễn ra hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả chúng tôi. Không chỉ vì chúng tôi giành chiến thắng, mà còn vì cách chiến thắng ấy đến".

Ronaldo và toàn đội Bồ Đào Nha vinh danh Jota bằng chiếc áo đấu số 21 của ngôi sao quá cố