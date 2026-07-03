Fan Cristiano Ronaldo lên mạng "sướng rơn" sau trận Bồ Đào Nha ngược dòng kỳ tích Croatia

Sáng 3/7, Bồ Đào Nha giành chiến thắng nghẹt thở 2 - 1 trước Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026 để giành quyền đi tiếp. Đội bóng của HLV Roberto Martinez bị Ivan Perisic chọc thủng lưới trước, nhưng Cristiano Ronaldo đã gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 68, trước khi Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, khép lại màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Đáng chú ý, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo tại một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup, chấm dứt quãng thời gian dài chờ đợi của siêu sao 41 tuổi. Ngay sau khi Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Nhiều người hâm mộ thừa nhận đã trải qua những phút giây "thót tim" khi CR7 bước lên chấm 11m.

Một tài khoản hào hứng viết: "Penalty, Ronaldo sút. Vàoooooo! SIUUUUUU!". Trong khi đó, một người hâm mộ khác kéo dài tiếng ăn mừng quen thuộc của CR7: "SIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU, RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO".

Không ít bài đăng cũng nhanh chóng khẳng định cột mốc đáng nhớ của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha với dòng trạng thái: "Ronaldo ghi bàn ở vòng knock-out rồi" hay "Ronaldooo vào thật rồi".

Khoảnh khắc Ronaldo sút tung lưới Croatia cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Một tài khoản bình luận ngắn gọn: "Một cú sút vào chính giữa giải tỏa áp lực".

Nhiều cổ động viên cho rằng bàn thắng ấy có ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo, bởi anh đã nhiều lần lỡ hẹn với việc ghi bàn ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup trong suốt sự nghiệp. Ngay cả fanpage chính thức của FIFA World Cup có viết: "CR7 answers back", ngụ ý siêu sao người Bồ Đào Nha đã có màn đáp trả hoàn hảo trước mọi hoài nghi.

Ở các diễn đàn bóng đá, cảm xúc của người xem cũng được thể hiện rất rõ. Có người thừa nhận: "Trời ơi! Mới sáng sớm tim đập chân run", trong khi một tài khoản khác viết ngắn gọn: "Siêu khủng luôn!".

Không ít người còn dành lời khen cho bản lĩnh của Ronaldo khi đứng trước áp lực rất lớn: "Chấm pen ai vẽ mà tròn".

Bên cạnh niềm vui của các CĐV Bồ Đào Nha là sự tiếc nuối dành cho Croatia và Luka Modric. Một bài đăng nhận được nhiều lượt chia sẻ viết: "Một trận đấu nhiều cảm xúc. Quá tiếc cho Modric và chúc mừng Ronaldo vào vòng tiếp theo để gặp Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha 2 - 1 Croatia".

Với tấm vé đi tiếp, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 1/8, hứa hẹn thêm một màn đại chiến đáng chờ đợi của làng túc cầu.

Ronaldo ghi bàn từ chấm penalty.

Cút sút vào giữa khung thành.

"Siu, vào".

"Vào thật rồi".

Bàn thắng đầu tiên của CR7 ở một vòng knock-out World Cup.

"Chấm pen ai vẽ màn tròn".

CR7 trở lại.