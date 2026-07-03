Siêu sao Ronaldo gây sốc: Chia tay ĐT Bồ Đào Nha sau World Cup 2026

"Điệu nhảy cuối cùng" của Ronaldo

Một thông tin gây chấn động vừa xuất hiện chỉ ít giờ trước thềm trận đấu của ĐT Bồ Đào Nha với ĐT Croatia tại World Cup 2026. Katia Aveiro, chị gái của Cristiano Ronaldo, cho biết em trai mình sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ khép lại.

Sau hơn 2 thập kỷ cống hiến không ngừng nghỉ, sự nghiệp quốc tế của Ronaldo sẽ khép lại sau World Cup 2026?

Chia sẻ với SportTV, Katia tiết lộ: "Theo những gì tôi được biết, đây sẽ là 'điệu nhảy cuối cùng' của Cristiano".

Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tiếc nuối trong cộng đồng người hâm mộ, bởi Ronaldo đã gắn bó với đội tuyển Bồ Đào Nha hơn 20 năm và trở thành biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

"Hãy tận hưởng khi còn có thể"

Katia tiếp tục nhấn mạnh rằng thời khắc chia tay chưa diễn ra ngay lập tức, nhưng đang đến rất gần.

"Theo thông tin tôi có, Cristiano sẽ nói lời chia tay. Hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại. Không phải hôm nay cậu ấy chia tay, nhưng điều đó sẽ sớm xảy ra. Tôi tin đây là lời tạm biệt của Cristiano. Hãy tận hưởng thật nhiều," chị gái của Ronaldo chia sẻ.

Chị gái Ronaldo tiết lộ thông tin gây sốc

Dù đây chưa phải là tuyên bố chính thức từ phía Ronaldo hay Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, phát biểu của Katia được xem là nguồn thông tin đáng chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với tiền đạo kỳ cựu.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là thủ lĩnh tinh thần của "Brazil châu Âu". Anh tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026, nối dài kỷ lục tham dự sáu kỳ World Cup liên tiếp và vẫn là niềm hy vọng lớn trên hàng công của Bồ Đào Nha.

Khép lại một chương huy hoàng?

Nếu những thông tin trên trở thành sự thật, World Cup 2026 sẽ đánh dấu lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Cristiano Ronaldo khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong màu áo Bồ Đào Nha, Ronaldo đã xây dựng một sự nghiệp gần như không có tiền lệ. Anh là cầu thủ ra sân nhiều nhất và cũng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển, đồng thời góp công mang về những danh hiệu lớn như EURO 2016 và UEFA Nations League.

Việc chia tay đội tuyển sau World Cup 2026 cũng được xem là thời điểm hợp lý để khép lại một chương huy hoàng, sau khi Ronaldo đã chinh phục gần như mọi cột mốc cá nhân và tập thể ở cấp độ quốc tế.

Hiện tại, người hâm mộ vẫn hy vọng đội trưởng Bồ Đào Nha sẽ có một cái kết trọn vẹn bằng màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 trước khi chính thức nói lời tạm biệt với màu áo đội tuyển. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là dấu chấm hết cho một trong những sự nghiệp quốc tế vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới.