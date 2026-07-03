Tây Ban Nha tấn công tưng bừng mà vẫn chưa lọt lưới tại World Cup: "Vào ga" đúng lúc, không dựa vào Yamal

Vững từ nền tảng

Tây Ban Nha vẫn chưa thủng lưới bàn nào từ đầu World Cup 2026, họ thậm chí vừa không dính một cú sút trúng đích nào từ phía Áo trong trận thắng đậm 3-0 ở vòng 1/16. Áo không phải đối thủ yếu nhưng Tây Ban Nha ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Cubarsi tiếp tục giúp TBN giữ sạch lưới từ đầu giải

Trong 2 năm trở lại đây họ đã có một công thức: chắc chắn ở hàng phòng ngự, tuyến giữa cầm bóng ít khi để mất, và ở tuyến trên hàng công sẽ có thời gian để nghĩ cách tìm bàn thắng. Công thức này tiếp tục được HLV Luis de la Fuente phát huy và họ đang bất bại 34 trận chính thức liên tiếp dựa trên nền tảng đó. Kể cả khi họ thua chung kết UEFA Nations League trước Bồ Đào Nha, đó là thua trong loạt luân lưu.

Việc cặp Cubarsi - Laporte đá rất chắc khiến Unai Simon chẳng phải làm việc nhiều, cặp trung vệ này gần như không có điểm yếu đáng kể. Có lẽ khả năng không chiến của họ không quá hay so với các trung vệ khác, nhưng họ vẫn đủ sức gây khó cho các trung phong cao kều của đối phương, và các tiền đạo to con của Áo thực sự đã không đe dọa TBN được bao nhiêu.

Do đó vấn đề còn lại của De La Fuente là làm thế nào để tổ chức tấn công hiệu quả. Nghe lạ tai, bởi TBN đang có không ít cầu thủ tấn công hàng đầu mà tiêu biểu là Lamine Yamal, nhưng bài học của Bồ Đào Nha cho thấy một hàng công thiếu ý tưởng sẽ không cựa quậy được ngay cả trước những đối thủ tầm thường.

Mánh khóe đầy mình

Trước giải, De La Fuente đã có nhiều mối lo khi Yamal chấn thương gần cuối mùa bóng tại Barca, Nico Williams cả mùa giải vật lộn với đau háng, trong khi Yeremy Pino hoàn toàn không có cửa dự giải. Ngay cả Victor Munoz cũng vắng mặt ở vòng 1/16 do đau cơ, nên mặt trận tấn công của "La Roja" ở trạng thái phải xoay sở qua từng trận.

Cánh trái TBN với Cucurella & Baena đã tạo dấu ấn rực rỡ trước Áo

Việc Yamal bình phục để đá được khiến De La Fuente đỡ phải lo cánh phải, nhưng ông vẫn cần điều chỉnh cánh trái. HLV 61 tuổi đã quyết định thay Nico Williams bằng Alex Baena, một cầu thủ có xu hướng kiến thiết hơn là cầm bóng đột phá.

Cánh trái rốt cuộc lại chính là cánh mang lại thắng lợi của TBN trước Áo, cả 3 bàn thắng của TBN đều tạo ra từ cánh này. 2 lần Cucurella kiến tạo cho Oyarzabal, đó đều là các quả chuyền tầm thấp vào trong để Oyarzabal có thể xử lý bước 1 luôn thay vì đỡ bóng. Oyarzabal không có thể hình cao to để đón các quả tạt bổng nên TBN khi đá với anh trên sân là dùng bóng ngắn.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Oyarzabal: Cucurella chuyền sệt vào, Oyarzabal khựng lại để chờ bóng, trong khi Baena tiếp tục chạy vào cột gần để khiến Alaba và Danso mải quan sát mình thay vì Oyarzabal

Pha kiến tạo đầu tiên đến được Oyarzabal khi anh đã chạy vào vòng cấm, nhưng khựng lại để chờ bóng ở khoảng không gian trống và tách ra khỏi các trung vệ Áo, trong khi Baena đã di chuyển vào cột gần để thu hút sự chú ý của họ và khiến Danso lẫn Alaba rời mắt khỏi Oyarzabal.

Nhưng bàn thắng xen giữa cú đúp của Oyarzabal, ghi bởi Pedro Porro, mới là bàn hay nhất. Pedro Porro chưa từng ghi bàn cho ĐTQG cho đến lúc đó, nhưng ở Tottenham anh đã từng vài lần xâm nhập vòng cấm và đánh đầu. Do đó khi Baena nhận được bóng từ Cucurella để tạt vào từ cánh trái, Porro lúc này đã đứng ngay bên ngoài vòng cấm Áo (chếch bên phải trung lộ) và anh lập tức bứt vào trong để đón quả tạt.

Porro đã đứng rình ở ngoài vòng cấm trước khi Cucurella đưa Baena thoát xuống tạt vào

Một hậu vệ phải bất thình lình cắt vào tận khu 5m50 đối phương là điều hiếm thấy, nhưng các cầu thủ TBN hẳn đã thấy được khả năng của Porro trên sân tập để sẵn sàng cho bài đánh này. Kèm một cầu thủ cắt vào từ ngoài luôn khó hơn một cầu thủ đứng tĩnh bên trong, do hàng thủ nhiều người còn mải nhìn bóng và không có được sự chủ động.

Baena không có kỹ năng đột phá lắt léo như Yamal nhưng chuyền thì anh làm tốt. Dù vậy có người tạt thì phải có người đánh đầu, mà Oyarzabal không giỏi khoản này, còn Mikel Merino là chuyên gia dánh đầu thì chưa vào sân lúc đó. Do đó lựa chọn của TBN là tạt cho... Porro, một hậu vệ phải. Ai có thể ngờ được?

Không phụ thuộc siêu sao

Việc De La Fuente giải quyết được bài toán cánh trái trên hàng công khiến TBN xem như đã hoàn chỉnh về mặt cấu trúc để sẵn sàng cho các trận tiếp theo khó hơn. Đã có nhiều lo lắng sau khi họ bị Cape Verde cầm hòa, nhưng về mặt mánh khóe tấn công, họ có quá nhiều bài miếng khiến ngay cả hậu vệ phải của họ cũng là một mối đe dọa ghi bàn.

Yamal nhận giải hay nhất trận thắng Áo với khuôn mặt không mấy vui vẻ

Đang có một sự chú ý lớn dành cho Yamal từ đầu giải, nhưng hàng công TBN đang chơi dựa vào sở trường của nhau và điều đó khiến họ bớt phụ thuộc vào 1 cá nhân. Yamal trận nào cũng bị chăm sóc bởi ít nhất 1-2 cầu thủ, nhưng khi cánh trái tỏ ra rất đáng sợ thì Yamal sẽ có không gian và thời gian xử lý tình huống hơn. Anh đã có 1 bàn từ đệm cận thành trước Saudi Arabia và suýt nữa ghi 1 bàn tương tự trước Áo.

Những pha đột phá của Yamal chỉ là 1 trong những cách TBN tìm đường vào khung thành đối thủ, họ không dưa vào đó mà vẫn chế ra những miếng tấn công mới lạ làm đối phương không kịp trở tay. TBN của lúc này đang thật sự "vào ga" đúng thời điểm để đấu các đối thủ khó hơn, khi mọi cá nhân trên sân của họ đều có sức tạo ra đột biến.