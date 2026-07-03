HLV De la Fuente ca ngợi ĐT Tây Ban Nha, Oyarzabal và Yamal tự tin vô địch World Cup

HLV De la Fuente: "Chúng tôi đã chơi gần như hoàn hảo"

Phát biểu sau trận đấu, HLV Luis de la Fuente đánh giá rất cao màn trình diễn của các học trò: "Những đội bóng lớn luôn biết cách xuất hiện khi họ cần nhất. Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ những gì diễn ra ở các trận đấu trước. Hôm nay, đội bóng gần như đạt đến sự hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tiếp tục cải thiện".

HLV De la Fuente hài lòng với các học trò

Nhà cầm quân của Tây Ban Nha nhấn mạnh đội bóng chưa muốn dừng lại: "Mọi thứ đều có thể tốt hơn nữa. Ở vòng 1/8, các đối thủ sẽ còn mạnh hơn. Tư duy của chúng tôi là không ngừng tiến bộ và chính các cầu thủ cũng luôn đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân".

Nói về Mikel Oyarzabal, tác giả cú đúp vào lưới Áo, HLV De la Fuente khẳng định: "Một lần nữa, Mikel cho thấy tiềm năng và đẳng cấp của mình. Oyarzabal xứng đáng nhận được sự ghi nhận, nhưng toàn đội cũng đã chơi một trận đấu xuất sắc".

Khi được hỏi muốn gặp Bồ Đào Nha hay Croatia ở vòng tiếp theo, ông đáp ngắn gọn: "Chúng tôi hiểu rất rõ cả hai đội. Ai đi tiếp cũng đều xứng đáng",

Oyarzabal, Yamal cùng hướng về mục tiêu vô địch

Tiền đạo Mikel Oyarzabal cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải cú đúp, mà là tấm vé đi tiếp: "Tôi rất vui vì đã giúp đội bóng vượt qua thêm một vòng đấu. Bây giờ là hướng đến thử thách tiếp theo".

Oyarzabal tỏa sáng trước Áo

Tiền đạo này thừa nhận Áo là đối thủ rất khó chịu: "Toàn đội biết đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng. Áo là đội tuyển có nền tảng thể lực rất tốt, nhưng hôm nay chúng tôi đã có một ngày thi đấu tuyệt vời".

Trong khi đó, Lamine Yamal dù không ghi bàn vẫn tỏ ra hài lòng: "Điều quan trọng nhất là chúng tôi chiến thắng. Còn việc ghi bàn rồi sẽ đến".

Ngôi sao trẻ của Barcelona cũng gửi thông điệp đầy tự tin: "Tây Ban Nha vẫn phải tiếp tục tiến bộ, nhưng không hề sợ bất kỳ đối thủ nào".

Khi được hỏi về khả năng đối đầu Cristiano Ronaldo nếu Bồ Đào Nha đi tiếp, Yamal mỉm cười: "Croatia hay Bồ Đào Nha cũng vậy thôi. Được đối đầu Cristiano sẽ là một vinh dự, nhưng điều đó không quan trọng".