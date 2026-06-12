Tranh cãi khai mạc World Cup: HLV Nam Phi tố trọng tài rút thẻ đỏ quá nặng

Tình huống Zwane bị thẻ đỏ

HLV Nam Phi chỉ trích trọng tài

Vào sân từ ghế dự bị, Zwane phải nhận thẻ đỏ ở phút 84 sau khi VAR vào cuộc và xác định anh có tình huống dùng tay cao với hậu vệ Roberto Alvarado của Mexico. Đáng chú ý, thời điểm đó Nam Phi đang tổ chức tấn công về phía khung thành Mexico. Chiếc thẻ đỏ này khiến đại diện châu Phi chỉ còn 9 người trên sân, sau khi tiền vệ Sphephelo “Yaya” Sithole bị truất quyền thi đấu ở phút 50 vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Ba thẻ đỏ trong trận đấu giữa Mexico và Nam Phi là kỷ lục cho trận mở màn của một kỳ World Cup

Sau trận đấu, HLV Broos cho biết: “Chiếc thẻ đỏ thứ hai là điều chúng ta có thể bàn luận. Chính cầu thủ Mexico mới là người cản đường cầu thủ của tôi. Đó là quyết định của trọng tài và chúng tôi phải chấp nhận, nhưng tôi không nghĩ đó là tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ. Quyết định ấy quá nặng tay. Với thẻ đỏ đầu tiên thì phải chấp nhận. Cầu thủ của họ đang băng xuống đối mặt khung thành và Yaya đã phạm lỗi, nên tôi có thể hiểu quyết định đó”.

Việc bị truất quyền thi đấu đồng nghĩa cả Zwane lẫn Sithole sẽ vắng mặt ở trận đấu thứ hai của Nam Phi tại bảng A gặp CH Czech vào ngày 18/6. Tuy nhiên, HLV Broos khẳng định đội bóng của ông cần nhanh chóng vượt qua khó khăn này.

Chiến lược gia người Bỉ nói thêm: “Không ai muốn nhận thẻ đỏ ở trận đầu tiên tại World Cup. Giờ chúng tôi mất hai cầu thủ cho trận tiếp theo. Nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều cầu thủ khác. Nếu toàn đội tiếp tục thể hiện tinh thần và lối chơi như hôm nay, tôi tin chúng tôi sẽ đạt được những kết quả tốt trong hai trận còn lại”.

Trận cầu 3 thẻ đỏ

Dù tỏ ra lạc quan, thực tế Nam Phi hiếm khi tạo ra được sức ép đáng kể lên Mexico trong trận khai mạc. Mexico mở tỷ số ngay từ phút thứ 9 khi Julian Quinones tận dụng sai lầm nơi hàng phòng ngự đại diện châu Phi để ghi bàn.

Sau khi Nam Phi chỉ còn 10 người, Mexico nhân đôi cách biệt ở phút 67. Raul Jimenez khai thác khoảng trống trong hệ thống phòng ngự để đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà.

Thống kê cho thấy sự vượt trội của Mexico khi họ tung ra tới 16 cú dứt điểm trong suốt trận đấu, trong khi Nam Phi chỉ có 3 lần kết thúc, trong đó 2 lần đưa bóng đi trúng đích và buộc thủ môn Raul Rangel phải làm việc.

Mexico cũng phải chơi thiếu người ở phút đầu tiên của thời gian bù giờ hiệp hai, khi trọng tài Wilton Sampaio xác định Cesar Montes đã phạm lỗi với Khuliso Mudau để ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

HLV Broos kết luận: “Chúng tôi có bảy ngày để hồi phục. Các cầu thủ đều là những người chuyên nghiệp nên tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì, và tôi tin chắc là sẽ không. Chúng tôi cần một hoặc hai ngày để vượt qua sự thất vọng cũng như trạng thái mệt mỏi. Từ thứ Bảy hoặc Chủ nhật, các cầu thủ sẽ sẵn sàng trở lại tập luyện với tinh thần tốt nhất”.