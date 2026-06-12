Trận khai mạc World Cup có tận 3 thẻ đỏ, gần bằng tổng cả World Cup 2022

Thẻ đỏ đầu tiên của Nam Phi (bản quyền thuộc về VTV)

Thẻ đỏ thứ 2 vì hành vi đánh nguội của Zwane bên phía Nam Phi (bản quyền thuộc về VTV)

Thẻ đỏ của Montes bên phía Mexico (bản quyền thuộc về VTV)

World Cup 2026 khởi đầu bằng một trận đấu với chất lượng chuyên môn không cao giữa Mexico và Nam Phi, kết thúc với chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Mặc dù vậy tâm điểm lại đến ở việc có tận 3 thẻ đỏ trực tiếp xảy ra, khiến số thẻ đỏ của kỳ World Cup này chỉ sau 1 trận đã gần bằng kỳ năm 2022.

Nam Phi bị tới 2 thẻ đỏ trực tiếp trong trận ra quân gặp Mexico

Thẻ đỏ đầu tiên đến ở đầu hiệp 2 khi trung vệ Sithole của Nam Phi phạm lỗi với Gutierrez của Mexico từ phía sau, trong một tình huống Gutierrez đã thoát xuống đối mặt thủ môn. Trọng tài rút thẻ đỏ đúng như luật và Nam Phi chỉ còn 10 người trên sân, nhưng sau khi bị dẫn 0-2, Nam Phi bị thẻ đỏ trực tiếp thứ 2 theo cách còn tệ hơn.

Trong một pha bóng xảy ra gần vòng cấm Mexico và Nam Phi đang tấn công, Zwane của Nam Phi trong lúc va chạm với Alvarado của Mexico đã có hành vi đánh tay vào mặt cầu thủ của đội chủ nhà. Pha bóng kết thúc với cú sút của Nam Phi nhưng sau đó tổ VAR nhắc trọng tài về hành động của Zwane, và dự bị này bị đuổi dù mới vào sân ở hiệp 2.

Nhưng không chỉ Nam Phi mất người, Mexico cuối trận cũng không vui khi trung vệ Montes bị thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90+2. Pha bóng phản công của Nam Phi đặt Montes vào thế 1-đối-1 với cầu thủ đối phương và khi cầu thủ của Nam Phi bị phạm lỗi, Montes đã gần như bị vượt qua và đặt thủ môn Rangel của Mexico vào thế đối mặt. Do đó trọng tài cũng rút thẻ đỏ trực tiếp nốt.

Chỉ 1 trận khai mạc của World Cup 2026 đã có 3 thẻ đỏ trong khi World Cup 2022 có 4 thẻ đỏ sau khi hết giải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trận khai mạc có nhiều thẻ đỏ như vậy, và nó chỉ bôi đậm thêm chất lượng thi đấu khá kém của trận ra quân: Nam Phi tỏ ra rất yếu và gần như không có cơ hội, Mexico mạnh hơn nhưng cơ hội cũng lác đác và cũng bỏ lỡ nhiều.

Các tuyển thủ Mexico chào và cảm ơn các fan sau trận một cách khá gượng gạo, sau khi họ bị la ó ở cuối trận vì chuyền đi chuyền lại dù Nam Phi chỉ còn 9 người

Sự tẻ nhạt của trận đấu thậm chí đã dẫn tới các khán đài chủ nhà cất tiếng la ó, huýt sáo cầu thủ của mình vì không chịu đá xông xáo, nhất là khi Nam Phi chỉ còn 9 người. Đáng nói là điều này không phải hiếm: Cách đây 3 tháng tuyển Mexico lần đầu đá trên sân nhà sau nhiều tháng xa cách và thái độ thi đấu của họ cũng bị phản ứng bởi những tràng la ó từ các fan.