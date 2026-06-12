Trọng tài Somalia bị Mỹ hắt hủi bỗng lên đời: UEFA cho bắt Siêu cúp, đại gia tặng số tiền giật mình

Quyết định gây tranh cãi

Trọng tài Omar Artan người Somali đã trở thành một nhân vật tâm điểm tại World Cup 2026 khi ông bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ dù được phân công làm trọng tài, thậm chí ông có hộ chiếu ngoại giao. Artan đã bị đuổi về với lý do rằng ông có liên quan đến khủng bố, mặc dù báo chí quốc tế bóc mẽ chính quyền Mỹ rằng họ đã viện ra lý do này chỉ vì Artan có tên giống một kẻ tình nghi khủng bố, trong khi trước đó vẫn cấp visa cho ông này.

Trọng tài Omar Artan

Sau vụ này, phía Canada đã lên tiếng cho biết họ sẵn sàng đón chào trọng tài Artan đến làm công việc ở các trận đấu tổ chức tại quốc gia này. Dù vậy điều này khó, bởi các trọng tài được FIFA chỉ định đều phải tập trung ở Miami, bang Florida, nên lời mời của Canada là không thực tế.

Trọng tài Artan đã lên tiếng cho biết ông thất vọng vì những gì đã diễn ra, nhưng ông sẽ bước tiếp với những trách nhiệm tiếp theo của mình trong tương lai cũng như chúc các cộng sự làm việc thành công ở World Cup. Omar Artan được bầu chọn là trọng tài hay nhất châu Phi năm 2025 và ông do đó không thiếu cơ hội bắt ở các trận đấu cấp độ cao nhất của bóng đá châu Phi lẫn các trận quốc tế.

Tiền tấn đột nhiên chảy vào túi

Nhưng mới đây một cơ hội lớn cho trọng tài Artan đã đến theo một cách không ngờ. UEFA đã công bố họ bổ nhiệm Artan là trọng tài bắt chính trận Siêu cúp châu Âu 2026 giữa Paris Saint-Germain và Aston Villa, lần đầu tiên một trọng tài ngoài châu Âu được trao vinh dự này. Trọng tài châu Phi bắt các trận đấu ở giải VĐQG là điều không hiếm ở châu Âu, nhưng trọng tài châu Phi bắt một trận đấu cúp châu lục ở châu Phi là điều chưa từng có.

Hàng ngàn người Somalia đã đến đón chào trọng tài Omar Artan sau khi ông trở về Mogadishu

Việc không được dự World Cup vẫn là thiệt thòi cho trọng tài Omar Artan vì ông sẽ hụt số tiền thù lao mà FIFA trả cho các trọng tài tại World Cup, đây thường là số tiền lớn nhất các trọng tài có thể được hưởng khi làm việc ở cấp độ quốc tế. Những khoản đó càng quý giá hơn cho các trọng tài châu Phi vì họ thường được trả rất thấp, trả chậm hay thậm chí không được đồng nào.

Nhưng để bù đắp cho trọng tài Artan, một doanh nhân người Somali đã tuyên bố sẽ trả 100.000 USD bù đắp cho ông trọng tài. Không những vậy, cộng đồng kiều dân Somali ở nước ngoài cũng đang vận động nhau quyên góp cho trọng tài Artan, với mục tiêu là con số quyên góp đạt 1 triệu USD.