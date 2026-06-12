Khai mạc World Cup 2026: Một đêm rực lửa giữa lòng Mexico

Toàn cảnh khai mạc World Cup 2026

Trước khi Mexico và Nam Phi bước ra sân trong trận khai mạc bảng A, hàng vạn cổ động viên đã được sống trong bầu không khí lễ hội mang đậm bản sắc của đất nước chủ nhà.

Những âm thanh sôi động của âm nhạc Latin, sắc màu văn hóa bản địa, các vũ điệu truyền thống và màn pháo hoa rực sáng bầu trời Mexico City đã biến Azteca thành một sân khấu khổng lồ.

Tâm điểm của đêm khai mạc là sự xuất hiện của Shakira — nữ ca sĩ đã trở thành một phần ký ức của nhiều kỳ World Cup. Cùng với dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Maná, J Balvin, Burna Boy và Los Ángeles Azules, cô góp phần tạo nên một chương trình giàu năng lượng, kết nối tinh thần bóng đá với âm nhạc và văn hóa đại chúng.

Nhưng lễ khai mạc World Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn hoành tráng.

World Cup 2026 đã khởi đầu đầy rực rỡ và mang đậm bản sắc của Mexico

Phía sau ánh đèn sân khấu là một Mexico nhiều sắc thái: cuồng nhiệt với bóng đá, tự hào về lịch sử, nhưng cũng đối diện với những câu chuyện xã hội không thể bỏ qua. Một số hãng truyền thông quốc tế nhắc đến các cuộc biểu tình, vấn đề giao thông, an ninh siết chặt và mức giá vé khiến không ít người dân địa phương khó tiếp cận ngày hội lớn nhất hành tinh.

Chính sự tương phản ấy khiến đêm khai mạc tại Azteca trở nên đặc biệt hơn. World Cup luôn là lễ hội của niềm vui, nhưng cũng là nơi phản chiếu những lát cắt rất thật của đời sống.

Với Mexico, đây còn là một cột mốc lịch sử. Azteca trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai ba trận khai mạc World Cup, sau các kỳ 1970, 1986 và 2026. Trên sân đấu từng chứng kiến những khoảnh khắc huyền thoại của Pelé và Diego Maradona, một chương mới của bóng đá thế giới đã bắt đầu.

World Cup 2026 đã thực sự nóng lên.