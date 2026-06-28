Bóng đá châu Phi khuấy đảo World Cup 2026, châu Á "đầu xuôi đuôi chuột"

Bóng đá châu Phi vươn mình

Bóng đá châu Phi đóng góp 10 đại diện ở World Cup 2026. Đáng chú ý, có tới 9 đội đã giành vé vượt qua vòng bảng. Những cái tên đó bao gồm Morocco, Senegal, Bờ Biển Ngà, Nam Phi, CHDC Congo, Algeria, Ghana, Cape Verde, Ai Cập.

Một số đội bóng trong danh sách này mới có lần đầu dự World Cup như Cape Verde hay CHDC Congo. Trong khi đấy, Tunisia là đội bóng châu Phi duy nhất không thể có mặt ở vòng knock-out khi xếp cuối bảng F.

Cape Verde vượt qua vòng bảng World Cup khi có thành tích bất bại (3 trận hòa)

Đây là lần đầu tiên bóng đá châu Phi có nhiều đại diện vượt qua vòng bảng World Cup tới vậy. Châu lục này còn đóng góp số đội đến với vòng 1/16 nhiều thứ 2, chỉ xếp sau châu Âu với 13 đội.

Người hâm mộ rất trông đợi các đội bóng châu Phi tiếp tục mang đến khác biệt ở loạt trận tới, dù cho trước mắt họ là nhiều đội bóng khó nhằn.

Bóng châu Á "đầu xuôi đuôi chuột"

Các đội bóng châu Á từng tạo ra tiếng vang ở vòng bảng World Cup 2026 khi liên tục bất bại trong loạt trận đầu tiên, thậm chí thắng cả các đội đến từ châu Âu. Nhưng sau dần, rất nhiều đội rơi rụng.

Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Uzbekistan, Jordan bị loại với vị trí cuối bảng. Trong khi đó, Hàn Quốc và Iran xếp thứ 3 nhưng không thể trở thành các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

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Châu Á chỉ có Nhật Bản và Australia đoạt vé đi tiếp. Trong khi Nhật Bản xếp nhì bảng F, thì Australia đứng thứ 2 ở bảng D.

Tiến đến vòng 1/16, Nhật Bản đối diện thử thách cực đại mang tên Brazil (0h, 30/6). Trong khi đó, Australia dễ thở hơn khi chỉ phải đấu Ai Cập (1h, 4/7).