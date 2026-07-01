Tin nóng bóng đá World Cup 1/7: Neuer từ giã ĐTQG lần 2

Neuer từ giã ĐTQG lần 2

Sau khi tuyển Đức nhận thất bại trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026, thủ môn Neuer đã chính thức nói lời chia tay ĐTQG. Trong cuộc phỏng vấn với Magenta TV, ngôi sao hiện thuộc biên chế Bayern Munich: "Không, tôi sẽ không thi đấu nữa. Thật cay đắng khi phải khép lại theo cách như thế này".

Neuer không thể có kỳ World Cup 2026 thành công

Trước đó, Neuer từng chia tay đội tuyển quốc gia sau EURO 2024 và nhiều lần khẳng định sẽ không trở lại. Nhưng rồi anh vẫn tái xuất. Tuy nhiên, quyết định này đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Neuer cản phá thành công 1 quả 11m trong loạt luân lưu trước Paraguay, nhưng Đức vẫn bị loại sớm

Ibrahimovic tố Koeman từ bỏ bản sắc truyền thống của bóng đá Hà Lan

Sau khi Hà Lan hòa Morocco 1-1 sau 120 phút và thua ở loạt luân lưu, Ibrahimovic đã chỉ trích HLV Koeman: "Tôi tin Koeman phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Tôi thực sự không hiểu đội tuyển Hà Lan đang muốn chơi thứ bóng đá như thế nào. Ông ấy đã làm mất đi tinh thần truyền thống của bóng đá Hà Lan, để rồi thất bại với lối chơi hoàn toàn không thuộc về Hà Lan, điều đó khiến tôi vô cùng tức giận. Ngay cả khi thất bại, bạn cũng phải chơi theo phong cách của chính mình".

Ronaldo động viên Carvalho

Cristiano Ronaldo đã có buổi tri ân đầy xúc động dành cho trợ lý HLV Ricardo Carvalho sau khi bố của ông, Manuel Ribeiro de Carvalho, đột ngột qua đời. Tại đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha ở bang Florida (Mỹ), toàn đội đã cùng nhau tạo thành một vòng tròn để động viên cựu trung vệ Chelsea trước khi ông rời đại bản doanh tuyển Bồ Đào Nha để trở về quê nhà.

Van Dijk bị dự đoán sẽ giã từ đội tuyển quốc gia

Theo cựu danh thủ De Boer, trung vệ Van Dijk hoàn toàn có thể từ giã tuyển Hà Lan sau thất bại ở World Cup 2026: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm nghe thông báo đó. Van Dijk đã mang băng đội trưởng và là một đội trưởng tuyệt vời, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ sớm từ giã ĐTQG".