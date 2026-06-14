Tại sao trận Brazil - Morocco dừng lại tới 2 lần, fan chê cầu thủ quá yếu đuối?

Các cầu thủ Brazil và Morocco đã cống hiến 90 phút đầy nghẹt thở ở sân MetLife. Đôi bên cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Các cầu thủ sau trận tỏ rõ sự mệt mỏi khi phải thi đấu trong điều kiện thời tiết không quá thuận lợi, khi nhiệt độ lên đến 31°C, kèm theo độ ẩm 36%.

Trận đấu này được dừng lại 2 lần ở phút 22 và phút 67, mỗi lần khoảng 3 phút để các cầu thủ hạ nhiệt và tiếp nước. Đây quy định được áp dụng trong mọi trận đấu tại World Cup 2026, bất kể thời tiết diễn ra như nào.

Đây là việc làm hợp lý của các nước chủ nhà World Cup 2026. Vào mùa hè, không ít nơi tại Mỹ và Mexico có nền nhiệt tăng lên rất cao, thậm chí vượt ngưỡng 40°C.

Các cầu thủ Morocco và Brazil được nghỉ ngơi tiếp nước 2 lần trong trận

Các cầu thủ châu Âu không dễ gì thích nghi với nhiệt độ cao như này. Tại tuyển Brazil và Morocco, nhiều cầu thủ đã chơi bóng ổn định tại châu Âu nên họ cũng gặp không ít khó khăn khi thi đấu trận vừa qua.

Dẫu vậy, không ít cổ động viên vẫn tin rằng việc các cầu thủ Brazil và Morocco có 2 lần "cooling break" không thực sự hợp lý. Cụ thể, trong phần bình luận của trang Onefootball đưa tin về việc các cầu thủ thi đấu ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt, một số CĐV buông lời mỉa mai:

"Tôi thấy 31°C không hề là nhiệt độ xấu; Có những ngày nhiệt độ tại đây lên tới 43°C, nên trận đấu này các cầu thủ được tận hưởng sự mát mẻ rồi; Ở châu Phi, đây chỉ là nhiệt độ vào buổi sáng thôi; Các đội bóng nào không thích nghi được với nhiệt độ 31°C thì sao đấu nổi các đội bóng châu Phi".