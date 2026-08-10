Rashford xuất hiện cực thân thiện khi hội quân với MU, mơ "gương vỡ lại lành"

Rashford hội quân cùng toàn đội Man United

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong ngày chủ nhật 9/8 là việc Marcus Rashford chính thức trở lại trung tâm huấn luyện Carrington của Man United. Cầu thủ người Anh kết thúc kỳ nghỉ hè và được HLV Michael Carrick triệu tập để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Rashford tự lái xe tới trung tâm huấn luyện Carrington của MU

Trước đó, Marcus Rashford đã kết thúc hợp đồng cho mượn với Barcelona nhưng đội chủ sân Camp Nou lại từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt. Thời gian qua, tiền đạo người Anh chờ đợi động thái từ Barcelona nhưng không được hồi âm. Trong khi đó, HLV Carrick sẵn sàng giang rộng vòng tay đón Rashford trở lại.

Trả lời phỏng vấn sau trận hòa với PSG, ông thầy người Anh tiết lộ. “Rashford sẽ trở lại cùng với tôi. Tôi đã từng thi đấu cùng cậu ấy. Ngày cậu ấy ra mắt, tôi cũng có mặt trên sân. Chúng tôi quen nhau từ trước và hy vọng khởi đầu mới này sẽ tốt đẹp. Tại Dublin, Rashford, Lisandro và Kobbie sẽ hội quân cùng chúng tôi”.

Điểm đáng chú ý là khá nhiều người hâm mộ tới tận cổng trung tâm huấn luyện Carrington để chào đón sự trở lại của Rashford. Tiền đạo người Anh lái chiếc xe Audi màu đen – trắng, mặc áo ba lô màu đen và đội mũ lưỡi trai màu trắng. Rashford khá thân thiện gửi lời chào tới người hâm mộ.

Sau đó, cầu thủ xuất hiện với chiếc áo Man United quen thuộc và ký tặng một fan nhí. Khoảng 11h (giờ địa phương), tiền đạo người Anh cùng toàn đội di chuyển tới Dublin. Đây là chuyến tập huấn cuối cùng của “Quỷ đỏ” trước khi mùa giải mới bắt đầu. Họ sẽ có trận đấu giao hữu với Leeds United (1h30, 13/8).

Rashford thân thiện ký tặng và chụp ảnh cùng fan nhí của MU

Nhiều khả năng, đây sẽ là trận đấu đầu tiên Rashford khoác áo Man United kể từ tháng 12/2024 tới nay. Tiền đạo người Anh ký hợp đồng gia hạn với “Quỷ đỏ” vào tháng 7/2023 nhưng kể từ đó tới nay mới ghi được thêm 15 bàn cho đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ này không được lòng hai HLV gần nhất là Erik Ten Hag và Ruben Amorim.

Hiện tại, Rashford đã được tăng 25% tổng lương do Man United được dự Champions League trong mùa giải này. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền đạo người Anh đang là một trong những người hưởng lương cao nhất CLB với mức lương 325.000 bảng/tuần.

Theo một số nguồn tin, Rashford sẽ đeo áo số 14 của Man United trong mùa giải này. Trước đó, cầu thủ này mặc áo số 10 nhưng số áo này đã được trao cho Matheus Cunha từ mùa giải trước.