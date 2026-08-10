Yamal khốn khổ vì ảnh ghép, dính nghi án chia tay bạn gái bị bệnh nặng

Độ nổi tiếng của Lamine Yamal đang ngày càng đi lên với phong độ tuyệt vời của tiền đạo người Tây Ban Nha. Chàng trai sinh năm 2007 mới cùng bạn bè có chuyến du lịch tại Colombia, tham quan danh lam thắng cảnh, tham gia biểu diễn ca nhạc cùng nghệ sĩ nổi tiếng người Colombia, Ryan Castro.

Yamal khốn khổ vì sự nổi tiếng khi trở về Barcelona bằng chuyến bay thương mại

Tuy nhiên, nổi tiếng cũng có mặt trái của nó. Yamal thừa nhận điều đó một cách hài hước khi cố gắng làm người bình thường. Tiền đạo người Tây Ban Nha quyết định trở lại Tây Ban Nha trên chuyến bay thương mại cất cánh từ Bogota. Mặc dù đã ngụy trang khá kỹ bằng cách kéo mũ trùm gần hết gương mặt nhưng Yamal vẫn bị cả máy bay nhìn.

Ngoài ra, sự nổi tiếng cũng khiến Lamine Yamal dính phải những tin đồn không đáng có. Mới đây, dân cư mạng truyền tay nhau hình ảnh tiền đạo người Tây Ban Nha diễn cảnh kinh điển trong phim “Titanic” với một mỹ nhân lạ. Cô nàng chỉ mặc bộ bikini nhỏ xíu màu đen trong khi Yamal cũng ở trần.

Danh tính của mỹ nhân này nhanh chóng được tiết lộ là Kelly Reales, một người mẫu khá nổi tiếng của Colombia. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ những người thân cận với Yamal, cầu thủ này không có liên hệ nào với mỹ nhân này và những bức ảnh trên được trí tuệ nhân tạo (AI) dựng nên.

Loạt ảnh Yamal cùng mỹ nhân Kelly Reales là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn cơn của câu chuyện cũng chỉ vì cô bạn gái xinh đẹp Ines Garcia không đi cùng Yamal trong chuyến du lịch này. Điều này khiến đa phần cảm thấy lạ bởi cặp đôi này “như hình với bóng” tại World Cup 2026. Một tuần trước, họ vẫn đi du lịch tại Saint Tropez (Pháp).

Điều đó khiến người ta phải đặt câu hỏi rằng vì sao bạn gái lại không đi cùng Yamal? Nhiều lời đồn đại trên mạng xã hội cho rằng cặp đôi này đã “đường ai nấy đi”. Mới đây, bản thân mỹ nhân này mới có những cập nhật mới nhất.

Ines Garcia đang phải điều trị bệnh trong khi Yamal đi du hí ở Colombia

Theo đó, Ines Garcia đang gặp vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện. Cô nàng phải thực hiện xét nghiệm máu, chụp CT và suýt nữa ngất xỉu. Theo tờ Marca, Ines Garcia bị nhiễm trùng và ảnh hưởng tới thận cùng bàng quang. Căn bệnh này đòi hỏi sự theo dõi y tế chặt chẽ và liệu trình điều trị kéo dài 3 tháng.

Nhưng cũng chính từ thông tin này, nhiều người lại đặt câu hỏi vì sao Yamal lại có thể vô tâm bỏ đi chơi trong khi người yêu đang bị bệnh nặng? Bởi vậy, thông tin xung quanh cặp đôi này vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy hiếu kỳ.