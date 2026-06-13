Nhận định bóng đá Brazil – Morocco: Dấu hỏi lớn cho “Vũ công samba” (World Cup 2026)

Brazil với khát khao giành chiến thắng

ĐT Brazil sẽ là ứng cử viên vô địch đầu tiên ra sân tại World Cup 2026 và họ được nhận thử thách cực đại ngay lập tức. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ phải đối đầu với ĐT Morocco, nhà đương kim vô địch châu Phi và chỉ kém họ đúng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Brazil đang đứng thứ 6 trong khi Morocco đứng thứ 7.

ĐT Brazil tới World Cup 2026 mang nhiều kỳ vọng

“Những vũ công Samba” tới với giải đấu lần này mang theo kỳ vọng cực lớn với giấc mơ đứng trên đỉnh thế giới lần thứ 6 trong lịch sử. Để thực hiện giấc mơ ấy, LĐBĐ Brazil đã quyết định chơi lớn khi đưa Carlo Ancelotti về làm HLV trưởng ĐTQG. Nên nhớ rằng, “Xứ Samba” không dùng HLV ngoại từ năm 1965 tới nay.

Điều đó cho thấy Brazil khát khao chiếc cúp vàng như thế nào. Họ quyết tâm thay đổi hẳn đường đi nước bước để tìm đến vinh quang. HLV Ancelotti hiểu được áp lực trên vai lớn nhường nào. Ông thầy người Italia rất giàu kinh nghiệm trong việc xử lý đội bóng có nhiều ngôi sao.

ĐT Brazil có bước chạy đà khá tốt cho World Cup 2026 khi toàn thắng 3 trận giao hữu gần nhất, ghi được 11 bàn, tức là trung bình ghi hơn 3,6 bàn/trận. Hàng công của ĐT Brazil năm nay được đánh giá rất cao. Đầu tàu là Vinicius Junior, bên cạnh đó còn có Matheus Cunha, Raphinha, những cầu thủ đang chơi rất hay trong màu áo MU và Barcelona.

Ở hàng tiền vệ, Casemiro, Bruno Guimaraes cũng là những cái tên rất “cứng cựa”, trong khi Lucas Paqueta có khả năng tạo đột biến cao. Nỗi lo của HLV Ancelotti có lẽ nằm ở hàng thủ khi họ thủng lưới 6/7 trận gần nhất dù đối thủ yếu hay mạnh. Ông thầy người Italia đang phải sử dụng hai “ông lão” ở hai biên là Danilo (cánh phải) và Alex Sandro (cánh trái). Đây sẽ là điểm yếu mà các cầu thủ Morocco nhắm tới.

Morocco không phải là "tay vừa"

Bốn năm trước, Morocco trở thành đội châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt tới bán kết World Cup. Kể từ đó tới nay, họ chứng minh bản thân không phải là hiện tượng với phong độ cực kỳ ổn định. Họ thắng 33, hòa 10 và chỉ thua đúng 2 lần trong 45 lần ra sân gần đây.

Morocco vẫn có bộ khung tốt so với 4 năm trước

Ở vòng loại khu vực châu Phi, họ toàn thắng 8 trận và sớm giành vé dự World Cup. Một chút tranh cãi trong trận chung kết CAN Cup hồi đầu năm không thể xóa nhòa đi sự thật là họ đã chơi rất tốt từ đầu giải đấu.

So với 4 năm trước, Morocco không có quá nhiều sự thay đổi về lực lượng khi đa phần các cầu thủ đều đang ở đỉnh cao phong độ. Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Noussair Mazraoui đều đang tung hoành trong màu áo của những đội bóng tại châu Âu.

Hai điều tiếc nuối của Morocco ở giải đấu lần này là sự ra đi của “kiến trúc sư trưởng” Walid Regragui. Vị chiến lược gia này rời đi khi World Cup còn khoảng 3 tháng nữa là bắt đầu. HLV trưởng của Morocco lúc này là Mohamed Ouahbi, người trước đó dẫn dắt U23 Morocco. Về cơ bản, Ouahbi vẫn đang dùng hệ thống do Regragui để lại.

Tiếc nuối thứ hai là trường hợp chấn thương của trung vệ Aguard và tiền vệ công Ezzazouli. Cả hai đều bị đau ngay trước thềm World Cup khiến HLV Ouahbi phải triệu tập gấp Marwane Saadane và Amine Sbai. Cả hai đều không được đánh giá cao nhưng cũng là những lựa chọn tốt nhất có thể.

Dự đoán thế trận

Brazil chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế “cửa trên”, trong khi Morocco cũng chấp nhận phòng ngự ngay từ đầu. Cuộc chiến giữa Vinicius Junior và Hakimi sẽ cực kỳ quyết liệt và nhiều khả năng sẽ quyết định thắng bại giữa đôi bên. Khả năng phòng ngự của Morocco khá tốt nên Brazil khó có bàn thắng sớm.

Ở chiều hướng ngược lại, Brazil cần phải đặc biệt chú ý khả năng phản công của đối thủ. Các cầu thủ Morocco cũng rất nhanh và có kỹ thuật tốt. Nhiều khả năng trận đấu sẽ được quyết định bởi những tình huống cố định.

Nếu Brazil ghi bàn trước, họ sẽ có 3 điểm trong tay bởi Morocco sẽ phải bung ra tấn công và lộ khoảng trống phía sau. Trong trường hợp Morocco có bàn trước, trận đấu sẽ rất tưng bừng khi Brazil buộc phải tìm bàn gỡ. Đôi bên đều có những cái đầu “nóng” nên thẻ phạt của trận đấu này khả năng sẽ xuất hiện nhiều.

Dự đoán tỉ số: Brazil 2-1 Morocco

Đội hình dự kiến

ĐT Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha

ĐT Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss