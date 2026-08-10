Real Madrid bị nghi chuyển nhượng kiểu “nhìn bài”, dễ bị "lừa" giống Man City - MU?

Không mua khi còn rẻ

Yan Diomande đã về Real Madrid, một trong những cầu thủ rê dắt hay nhất châu Âu mùa 2025/26 đã đặt chân tới Bernabeu. Đây có thể xem là một nỗ lực của ông chủ tịch Florentino Perez nhằm tìm một Lamine Yamal cho riêng mình, một ngôi sao tuổi teen với những pha bóng làm say đắm khán giả.

Yan Diomande

Nhưng mức giá là 125 triệu euro, thậm chí có thể tăng lên 140 triệu euro. Đây là mức giá “trên trời” cho một cầu thủ mới 19 tuổi và thi đấu ở Bundesliga mới được 1 mùa, chưa thể hiện gì ở Champions League và cũng chưa để lại ấn tượng gì ở World Cup. Leipzig chắc hẳn đã cười khúc khích khi họ móc túi được con số không tưởng đến như vậy.

Và giờ là tình tiết không kém phần đáng chú ý: Hãy nhìn vào những CLB Diomande đã thi đấu. Trước khi sang Leipzig, Diomande đã dành 6 tháng khoác áo Leganes. CLB này ở đâu? Madrid. CLB này đá ở giải nào thời điểm đó? La Liga. Diomande đá trận ra mắt Leganes trước đối thủ nào? Chính Real Madrid.

Thế Real Madrid làm gì mà không biết Diomande đã từng sống ngay ở Madrid, trong khi Leipzig lại có được thông tin về cầu thủ này chi tiết đến từng li từng tí để tự tin ký với anh ta bản hợp đồng 5 năm? Bộ phận tuyển trạch của Real Madrid được trả tiền để làm gì mà khiến CLB phải mất hơn 100 triệu euro mua Diomande, trong khi họ đáng lẽ chỉ phải trả 20 triệu euro phí thanh lý nếu phát hiện ra cầu thủ này năm ngoái?

Diomande và Vinicius hồi tháng 3/2025

Thói quen "nhìn bài"

Nói đến năm ngoái, trong cùng mùa hè Leipzig tuyển mộ Diomande, Real Madrid đã sang Argentina đón Franco Mastantuono về với giá 45 triệu euro sau khi Mastantuono đã tỏa sáng tại River Plate (giá chỉ rẻ hơn 1 triệu so với tiền họ bỏ ra mua Vinicius). Mastantuono khi đó đã không còn là ngôi sao ít tiếng tăm, nhưng vẫn rất ít thông tin cho thấy Real Madrid có sự quan tâm đến cầu thủ này.

Nhưng Real Madrid đột nhiên hiện diện trong cuộc đua giữa lúc Paris Saint-Germain và Como đang chèo kéo cầu thủ này gia nhập. Mastantuono chỉ muốn Madrid, nhưng vụ đó tạo ra cảm giác rằng Real Madrid chỉ săn ngôi sao này vì PSG muốn anh, và Mastantuono rốt cuộc đã có mùa đầu tiên thê thảm tại Madrid.

Vụ Diomande là lần thứ 2 PSG quan tâm đến sao trẻ tiềm năng nào là Real Madrid nhảy vào phá đám vụ đó. Real chắc nghĩ rằng vì PSG gần đây phát hiện rất nhiều sao trẻ và đào tạo họ thành tài, nên cứ “soi” PSG để tìm ra mục tiêu chuyển nhượng của mình?

Chuyển nhượng kiểu "nhìn bài" của Real Madrid đã "giúp" họ có Mastantuono, một thảm họa trong mùa đầu tiên khoác áo CLB

MU đã từng một thời bị nghi chuyên đi “giật hàng” của Man City, dẫn đến những thương vụ “thần sầu quỷ khốc” như Alexis Sanchez hay Harry Maguire, thậm chí cả Cristiano Ronaldo. Toàn những vụ mua sắm mà rốt cuộc khiến MU như bị ăn cú lừa, còn Man City thì đi săn những cầu thủ giúp họ thâu tóm thêm danh hiệu.

Xuống cấp cả hệ thống

Real Madrid như thể đang bắt chước MU vậy, và đó mới chỉ là một bộ phận ở CLB này với cách làm việc khá nghiệp dư. Fan Real hẳn chưa quên vụ chuyên gia dinh dưỡng Itziar Gonzalez kiện Real Madrid vì bị sa thải khỏi CLB do mâu thuẫn với bộ phận y tế, cô này còn bóc mẽ rằng một số nhân viên y tế của Real đã dùng ChatGPT để kê thuốc cho cầu thủ.

Việc Mbappe quyết định về Pháp hồi phục chấn thương giữa mùa trước thay vì hồi phục ở Madrid đã nói lên nhiều điều. Ở Bernabeu bây giờ có một bộ phận tuyển trạch lười, một bộ phận y tế kém, và một ông chủ tịch vẫn khư khư với những ý tưởng làm bóng đá cũ.

Florentino Perez

Perez đánh bạc với tiền của CLB trong khi vẫn chưa giải quyết vấn đề hàng tiền vệ của Real Madrid. Nếu Real tiếp tục có những mùa bóng trắng tay, và tệ hơn nữa Diomande không tỏa sáng đúng kỳ vọng, sẽ không có gì giúp Perez tránh được những mũi dùi từ các cử tri về cung cách điều hành đội bóng. Lúc này doanh nhân Enrique Riquelme đã nổi lên và có thanh thế để lật ghế ông chủ tịch, nên Perez chẳng thể còn cảm thấy an toàn nữa.