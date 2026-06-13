Brazil khát World Cup suốt 24 năm: "Núi" bài toán cần Ancelotti giải quyết

Bài toán hậu vệ biên

Trong suốt chiều dài lịch sử, Brazil luôn nổi tiếng là cái nôi sản sinh ra những hậu vệ biên xuất sắc bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, điều đó không còn đúng với “Selecao”.

Brazil thiếu những hậu vệ biên đẳng cấp hàng đầu

Ngay cả trước khi Carlo Ancelotti tiếp quản đội tuyển, hai vị trí hậu vệ cánh đã được xem là điểm yếu của Brazil. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng ai sẽ được chiến lược gia người Italia lựa chọn đá chính trong trận ra quân bảng C gặp Morocco.

Ở hành lang trái, Douglas Santos, hậu vệ 32 tuổi đang khoác áo Zenit Saint Petersburg, là người được sử dụng trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup gặp Ai Cập. Anh sẽ cạnh tranh suất đá chính với Alex Sandro, cựu hậu vệ Juventus hiện 35 tuổi và đang thi đấu cho Flamengo.

Trong khi đó, cánh phải còn khiến người hâm mộ Brazil lo lắng hơn. Sau khi Wesley dính chấn thương trong trận gặp Ai Cập và phải rời đội, Brazil chỉ còn duy nhất một hậu vệ phải đúng nghĩa là Danilo, cầu thủ 34 tuổi của Flamengo.

Vị trí của Wesley trong danh sách đăng ký sau đó được thay thế bởi tiền vệ phòng ngự Ederson, một lựa chọn không phải chuyên gia ở hành lang cánh.

Với thực trạng nhân sự hiện tại, cơ hội tiến sâu của Brazil tại World Cup có thể phụ thuộc rất lớn vào khả năng Ancelotti xây dựng hệ thống bảo vệ hai biên. Nếu không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ các đồng đội, những hậu vệ giàu kinh nghiệm nhưng đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp như Danilo hay Sandro có thể trở thành điểm yếu để các đối thủ khai thác.

Ai sẽ là trung phong?

Một vấn đề khác khiến Ancelotti phải đau đầu trước World Cup 2026 là vị trí trung phong cắm. Tại World Cup gần nhất cách đây ba năm rưỡi, Richarlison là lựa chọn số một trên hàng công Brazil. Tuy nhiên, tiền đạo này đã không ghi bàn trong 12 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển quốc gia kể từ sau giải đấu tại Qatar và cuối cùng không được Ancelotti điền tên vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup.

Cunha mới chỉ ghi 1 bàn cho đội tuyển Brazil

Chung số phận với Richarlison là tiền đạo Joao Pedro của Chelsea, người cũng bị gạch tên khỏi đội hình cuối cùng. Trong khi Brazil sở hữu những mũi tấn công cực kỳ nguy hiểm ở hai cánh như Raphinha và Vinicius, các lựa chọn cho vị trí trung phong lại kém thuyết phục hơn đáng kể.

Thời gian qua, Ancelotti thường xuyên đặt niềm tin vào Matheus Cunha. Tuy nhiên, tiền đạo của MU mới chỉ ghi được 1 bàn thắng cho đội tuyển Brazil sau 23 lần ra sân.

Chính vì vậy, lời giải cho Ancelotti có thể không nằm ở việc biến Cunha thành cây săn bàn chủ lực. Thay vào đó, nhà cầm quân người Italia có thể tận dụng khả năng liên kết lối chơi, làm tường và kết nối các vệ tinh xung quanh của cầu thủ 27 tuổi, qua đó tạo điều kiện để những ngôi sao như Vinicius hay Raphinha trở thành nguồn bàn thắng chính.

Ngoài Cunha, Brazil còn hai lựa chọn khác cho vị trí trung phong là Igor Thiago của Brentford và tài năng trẻ Endrick của Real Madrid.

Tuyến giữa có nhận được đủ sự hỗ trợ?

Ancelotti đã thử nghiệm hệ thống với 2 tiền đạo phía trên trong thời gian qua. Tuy nhiên, khi bước vào World Cup, đặc biệt ở những trận đấu gặp các đối thủ mạnh, việc bổ sung thêm nhân sự cho khu trung tuyến dường như là phương án hợp lý hơn.

Casemiro đang gánh trên vai trọng trách rất lớn

Brazil sở hữu đủ những ngôi sao tấn công chất lượng để vận hành sơ đồ 4-2-4. Tuy nhiên, việc theo đuổi lối chơi tấn công phóng khoáng cũng đi kèm những rủi ro không nhỏ, đặc biệt là nguy cơ để lộ khoảng trống ở tuyến giữa.

Casemiro, người vừa chia tay MU trong mùa hè này, vẫn được xem là điểm tựa quan trọng nơi trung tâm hàng tiền vệ. Cựu ngôi sao Real Madrid nhiều khả năng sẽ đá chính cùng Bruno Guimaraes và/hoặc Lucas Paqueta.

Tuy nhiên, ở tuổi 34, Casemiro khó có thể duy trì nguồn năng lượng dồi dào như trước để bao quát toàn bộ khu vực giữa sân, đặc biệt khi phải bù đắp khoảng trống do bộ tứ tấn công thiên về tấn công và ít hỗ trợ phòng ngự để lại.

Thách thức càng trở nên lớn hơn khi các trận đấu tại World Cup diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng bức, với nền nhiệt có thể lên tới khoảng 32 độ C.

Chính vì vậy, một trong những bài toán quan trọng nhất dành cho Ancelotti là tìm ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ông cần xây dựng một hệ thống đủ chắc chắn để kiểm soát khu trung tuyến, nhưng đồng thời không làm mất đi sự tự do và khả năng sáng tạo của các ngôi sao trên hàng công.

Neymar có thể đóng vai trò gì?

Việc Neymar bất ngờ góp mặt trong danh sách tham dự World Cup của Brazil đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt khi Ancelotti công bố đội hình trước đông đảo người hâm mộ xứ Samba vào tháng trước. Sự trở lại của ngôi sao 34 tuổi được đón nhận bằng những tiếng reo hò và cả những giọt nước mắt. Bản thân Neymar cũng không giấu nổi xúc động khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh bật khóc và ôm chầm lấy chuyên gia vật lý trị liệu cùng HLV thể lực sau khi biết mình được triệu tập.

Quyết định triệu tập Neymar cho thấy Ancelotti đang chấp nhận một canh bạc đầy rủi ro

Đó là câu chuyện đầy cảm hứng, bởi Neymar đã không thi đấu cho đội tuyển Brazil trong gần 3 năm. Kể từ khi dính chấn thương đứt dây chằng vào năm 2023, chân sút này liên tục vật lộn với các vấn đề về thể lực và phong độ.

Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện trở lại đầy cảm xúc ấy là một câu hỏi lớn dành cho Ancelotti: liệu ông có vô tình tạo ra một sự phân tâm đáng kể cho đội tuyển Brazil tại World Cup lần này?

Thực tế, Neymar vẫn chưa tập luyện cùng toàn đội kể từ khi Brazil đặt chân tới đại bản doanh tại New Jersey (Mỹ). Anh hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân gặp phải khi thi đấu cho Santos hồi tháng 5.

Điều đó đồng nghĩa với việc Brazil mang đến World Cup một cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất, trong khi sự hiện diện của Neymar chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Ancelotti là tìm cách khai thác tối đa giá trị mà Neymar mang lại, đồng thời đảm bảo câu chuyện về sự trở lại của ngôi sao này không lấn át mục tiêu tập thể của đội bóng áo vàng xanh.