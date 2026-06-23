Mbappe & Messi gọi, Haaland trả lời: "Quái vật Na Uy" lại tung hoành ở World Cup

Khán giả của World Cup 2026 đang sống trong lễ hội bóng đá thực sự. Sau khi Messi và Mbappe lập cú đúp ở lượt đấu thứ hai của vòng bảng, Erling Haaland của Na Uy cũng góp vui. Tiền đạo đang chơi cho Man City chỉ mất hơn 10 phút của hiệp hai để tìm được mảnh lưới của Senegal.

Erling Haaland

Đầu tiên là tình huống di chuyển phá bẫy việt vị tốt để đón đường chọc khe của Odegaard ở phút 48. Số 9 của Na Uy lựa chọn dứt điểm chéo góc ở tầm cao. Thủ thành Mendy, người đã chơi rất hay từ đầu trận, băng ra rất nhanh nhưng không thể khép đủ góc và bàn thắng tới với Haaland.

Tới phút 58, Haaland lại thể hiện "bản năng sát thủ trong vòng cấm" của một tiền đạo đẳng cấp. Tình huống diễn ra khá hỗn loạn. Một đồng đội cướp bóng của Haaland nhưng dứt điểm không thành công. Berg đoạt lại được bóng và tạt vào trong. Haaland đã chọn vị trí rất tốt và tung ra cú đá nối. Bóng đập vào xà ngang rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Mendy.

Đáng nhẽ, Haaland đã sớm lập hat-trick nhưng cột dọc đã từ chối pha dứt điểm ở phút 43 của tiền đạo người Na Uy. Trước đó, thủ thành Mendy đã có pha chuyền hỏng giúp số 9 của Na Uy có cơ hội.

Như vậy, Haaland đã có 59 bàn thắng cho ĐT Na Uy chỉ sau 52 lần ra sân. Tiền đạo này đang có chuỗi 12 trận liên tiếp ghi bàn cho ĐTQG và ghi ít nhất 1 bàn trong 18/21 trận gần nhất của ĐT Na Uy. Tính riêng tại World Cup, Haaland đã có 4 bàn thắng, chỉ kém người dẫn đầu danh sách là Messi đúng 1 bàn.

Haaland cũng là cầu thủ thứ 6 trong lịch sử lập cú đúp sau 2 trận World Cup đầu tiên. Người gần nhất làm được là Harry Kane năm 2018.