Đội hình tiêu biểu vòng bảng World Cup 2026: Ronaldo vắng mặt, Messi sánh vai Mbappe

Thủ môn: Unai Simon (Tây Ban Nha)

Trải qua 3 trận đấu vòng bảng đầy căng thẳng, Unai Simon đã có tới 3 lần giữ sạch mành lưới cho đội nhà. Đội tuyển Tây Ban Nha đã có những bước tiến vững chắc và nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng mà không phải nhận bất kỳ một bàn thua nào.

Cá nhân thủ thành Unai Simon đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ khung gỗ. Anh thi đấu nhàn hạ đến mức gần như không phải đổ quá nhiều mồ hôi để cản phá các tình huống hãm thành từ đối phương. Sự chắc chắn của anh chính là điểm tựa cực kỳ vững vàng cho toàn đội.

Hậu vệ:

Hiroki Ito (Nhật Bản): Hậu vệ này đã cày ải trọn vẹn 90 phút trong các cuộc đối đầu nảy lửa trước Hà Lan và Tunisia. Ito không chỉ đóng vai trò là hòn đá tảng không thể xuyên phá ở hàng phòng ngự mà còn thể hiện khả năng như một cỗ máy luân chuyển bóng cực kỳ hiện đại. Anh là người dẫn đầu toàn bộ đội hình tuyển Nhật Bản về những đường chuyền vượt tuyến, mở ra nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm, đưa đội nhà thẳng tiến vào vòng loại trực tiếp.

Ito là chốt chặn vững chãi của Nhật Bản

Nico Schlotterbeck (Đức): Anh chính là chốt chặn phòng ngự vững chắc, tạo tiền đề giúp đội tuyển Đức có khởi đầu giải đấu cực kỳ bùng nổ với 9 bàn thắng vào lưới đối thủ. Trong trận thắng Curacao, Nico Schlotterbeck được chấm 9,1 điểm nhờ góp 1 bàn. Trong trận thua Bờ Biển Ngà 1-2, dù toàn bộ hàng thủ Đức dưới 7 nhưng Whoscored vẫn chấm Nico Schlotterbeck 7,1 điểm.

Đáng tiếc là chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng đã khiến anh phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Tuy nhiên, dù chỉ thi đấu 50% thời lượng của vòng bảng, sự thống trị tuyệt đối mà anh tạo ra nơi hàng thủ là quá đỗi xuất sắc để có thể bị gạch tên khỏi danh sách 11 người này.

Manuel Akanji (Thụy Sĩ): Anh được ví như trái tim không thể thay thế của hàng thủ Thụy Sĩ. Sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc cùng khả năng chơi chân xuất sắc của Akanji đã giúp đội nhà vô hiệu hóa hoàn toàn các mũi nhọn tấn công của Canada và Bosnia & Herzegovina, tiếp nối kết quả hòa ổn định trước Qatar. Nhờ đó, Thụy Sĩ đã xuất sắc giành lấy vị trí số một tại bảng đấu của mình.

Achraf Hakimi (Morocco): Hậu vệ cánh phải kiêm đội trưởng mang băng thủ quân của Maroc đã trực tiếp ghi 1 bàn thắng và kiến tạo 1 bàn khác trong màn lội ngược dòng 4-2 đầy ngoạn mục trước đội tuyển Haiti. Xuyên suốt các trận đấu tại vòng bảng, anh liên tục dùng tốc độ xé gió để khuấy đảo hành lang cánh phải, đóng góp công sức to lớn giúp Morocco bỏ túi 7 điểm.

Tiền vệ:

Bruno Guimaraes (Brazil): Nhạc trưởng tuyến giữa tài hoa này đã trực tiếp điều phối nhịp độ trận đấu, giúp đội tuyển Brazil chễm chệ đứng ở vị trí số một của bảng C. Anh để lại ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc nhất ở lượt trận cuối cùng với 2 pha kiến tạo cực kỳ tinh tế, xé toang hàng thủ đối phương trong chiến thắng giòn giã 3-0 trước Scotland. Khả năng điều tiết lối chơi của Bruno cũng được đánh giá cao.

Bruno (8) giúp tuyến giữa Brazil vận hành trơn tru

Ismaila Sarr (Senegal): Đây là ngôi sao sáng chói nhất của đội tuyển quốc gia Senegal với tổng cộng 3 pha lập công từ đầu giải dù anh đá tiền vệ. Đáng chú ý nhất trong số đó phải kể đến cú đệm bóng chốt hạ trận đấu trong chiến thắng hủy diệt 5-0 mang tính chất buộc phải thắng trước đại diện đến từ châu Á là Iraq.

Declan Rice (Anh): Khá bất ngờ, tiền vệ phòng ngự Rice lại vươn lên trở thành cầu thủ thi đấu sáng tạo nhất của đội tuyển Anh khi tự mình tạo ra tới 10 cơ hội ngon ăn cho đồng đội chỉ trong 2 trận đấu mở màn. Anh đóng vai trò là nhịp đập không thể thiếu nơi khu trung tuyến, giúp đội nhà vô địch bảng L đầy thuyết phục. Ngay cả khi nghỉ trận gặp Panama, Rice vẫn chắc chân trong đội hình tiêu biểu.

Tiền đạo:

Kylian Mbappe (Pháp): Mbappe sở hữu phong độ hủy diệt với 2 cú đúp liên tiếp trong các trận đấu đụng độ Senegal và Iraq. Anh đóng góp tổng cộng 4 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại. Anh đã giúp đội tuyển Pháp xuất sắc giành trọn vẹn 9 điểm tuyệt đối, quét sạch mọi chướng ngại vật tại vòng bảng.

Lionel Messi (Argentina): Tiền đạo này vẫn tự mình ghi toàn bộ số bàn thắng của đội tuyển Argentina trong 2 trận đấu mở màn. Cụ thể, anh đã nã một cú hat-trick vào lưới Algeria và tiếp tục lập một cú đúp trước đội tuyển Áo. Không chỉ thăng hoa trên sân cỏ, siêu sao Messi còn chính thức xô đổ mọi kỷ lục trước đó để tự hào trở thành chân sút vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử các vòng chung kết World Cup. Chưa hết, ở lượt trận cuối, Messi tiếp tục thăng hoa với bàn thắng tung lưới Jordan.

Ousmane Dembele (Pháp): Ngôi sao chạy cánh hàng đầu của PSG đã lên tiếng nhắc nhở cho toàn thế giới bóng đá nhớ rõ lý do tại sao anh lại sở hữu danh hiệu đương kim Quả bóng Vàng. Dembele đã lập một cú hat-trick cực kỳ khó tin ngay trong vòng 45 phút của hiệp một trước Na Uy. Đây cũng là một trong những cú hat-trick được ghi với thời gian nhanh nhất kỷ nguyên World Cup. Tính cả vòng bảng, anh đã bỏ túi tổng cộng 4 bàn thắng.