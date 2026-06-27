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World Cup 2026

Video bóng đá Uruguay - Tây Ban Nha: Sai lầm & thẻ đỏ, niềm vui đầu bảng (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Tây Ban Nha

(Lượt trận cuối bảng H) Sai lầm của thủ môn dẫn tới bàn thắng, bên cạnh thẻ đỏ ở khoảng thời gian bù giờ là những điểm nhấn trong trận đấu này.

   

Bước vào cuộc chạm trán Uruguay, Tây Ban Nha buộc phải giành chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng. Dù vậy trong suốt hiệp đấu đầu tiên, dàn sao "Xứ sở bò tót" gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi quyết liệt từ đối thủ.

Tây Ban Nha thắng tối thiểu để đi tiếp với ngôi đầu bảng

Tây Ban Nha thắng tối thiểu để đi tiếp với ngôi đầu bảng

Như thường lệ, Lamine Yamal vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Mỗi lần tiền đạo 18 tuổi có bóng, ít nhất 3-4 cầu thủ Uruguay theo kèm khiến anh gặp khó khăn trong việc phối hợp với đồng đội.

Trước tình cảnh bế tắc, Tây Ban Nha bất ngờ được "tặng quà". Phút 42, Baena dứt điểm trong vòng cấm địa, bóng đi không quá mạnh nhưng thủ môn Muslera có pha cản phá không tốt, giúp Tây Ban Nha mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện viên Uruguay thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhưng đại diện Nam Mỹ vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Tây Ban Nha. Không những không tìm được bàn gỡ, họ còn phải chơi thiếu người vì thẻ đỏ của Canobbio ở phút 90+5.

Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0, qua đó ghi danh vào vòng 1/16 World Cup với ngôi đầu bảng H (7 điểm/3 trận). Trong khi đó, Uruguay (2 điểm) xếp thứ 3 và hết cơ hội đi tiếp.

Chung cuộc: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha

Ghi bàn: Baena 42' (Llorente)

Thẻ đỏ: Canobbio 90+5'

Đội hình xuất phát:

Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo

Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Baena

Video bóng đá Senegal - Iraq: Bước ngoặt thẻ đỏ, cơn mưa bàn thắng (World Cup)
Video bóng đá Senegal - Iraq: Bước ngoặt thẻ đỏ, cơn mưa bàn thắng (World Cup)

Trận đấu giữa Senegal và Iraq tại lượt cuối bảng I World Cup 2026 sớm rẽ sang một kịch bản một chiều sau chiếc thẻ đỏ trong hiệp 1.

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Theo Đỗ Anh - Hồng Minh ([Tên nguồn])

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-27/06/2026 08:06 AM (GMT+7)
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