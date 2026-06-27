Video bóng đá Uruguay - Tây Ban Nha: Sai lầm & thẻ đỏ, niềm vui đầu bảng (World Cup)

Bước vào cuộc chạm trán Uruguay, Tây Ban Nha buộc phải giành chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng. Dù vậy trong suốt hiệp đấu đầu tiên, dàn sao "Xứ sở bò tót" gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi quyết liệt từ đối thủ.

Tây Ban Nha thắng tối thiểu để đi tiếp với ngôi đầu bảng

Như thường lệ, Lamine Yamal vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Mỗi lần tiền đạo 18 tuổi có bóng, ít nhất 3-4 cầu thủ Uruguay theo kèm khiến anh gặp khó khăn trong việc phối hợp với đồng đội.

Trước tình cảnh bế tắc, Tây Ban Nha bất ngờ được "tặng quà". Phút 42, Baena dứt điểm trong vòng cấm địa, bóng đi không quá mạnh nhưng thủ môn Muslera có pha cản phá không tốt, giúp Tây Ban Nha mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện viên Uruguay thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhưng đại diện Nam Mỹ vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Tây Ban Nha. Không những không tìm được bàn gỡ, họ còn phải chơi thiếu người vì thẻ đỏ của Canobbio ở phút 90+5.

Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0, qua đó ghi danh vào vòng 1/16 World Cup với ngôi đầu bảng H (7 điểm/3 trận). Trong khi đó, Uruguay (2 điểm) xếp thứ 3 và hết cơ hội đi tiếp.

Chung cuộc: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha

Ghi bàn: Baena 42' (Llorente)

Thẻ đỏ: Canobbio 90+5'

Đội hình xuất phát:

Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo

Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Baena