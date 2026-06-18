Ronaldo không "trả lời" Messi, báo động cho ứng viên vô địch Bồ Đào Nha

"Điểm 0" cho Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất không phải thủ môn từng đá chính trong một trận đấu World Cup (41 tuổi 132 ngày). Tuy nhiên, anh không thể ăn mừng cột mốc lịch sử này bằng màn trình diễn bùng nổ ở trận ra quân bảng K của ĐT Bồ Đào Nha trước CHDC Congo.

Những thống kê cũng chỉ ra, Ronaldo không còn duy trì hình ảnh "sát thủ" ở độ tuổi U50: 25 lần chạm bóng (5 lần chạm bóng trong vòng cấm địa), 3 cú dứt điểm, 0 cú sút trúng đích, 0 kiến tạo, 0 tình huống đi bóng qua người xuyên suốt 90 phút.

Thống kê đáng thất vọng của Ronaldo ở trận Bồ Đào Nha - CHDC Congo

Thậm chí, Ronaldo còn lép vế đàn em Joao Neves - người chưa ra đời khi Ronaldo ra mắt đội tuyển quốc gia và cũng là tác giả bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 (Neves sinh tháng 9/2004).

Thực tế, tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr không đến mức trở thành gánh nặng cho Bồ Đào Nha. Anh thường xuyên lùi sâu tham gia vào lối chơi và cố gắng kết nối với các đồng đội. Dù vậy, những tình huống nguy hiểm trong vòng cấm lại rất hiếm hoi. Ronaldo gần như không tạo được cảm giác rằng anh có thể chấm dứt "cơn khát" bàn thắng kéo dài tại các giải đấu lớn.

Bước vào giai đoạn hiện tại, khả năng săn bàn vẫn là yếu tố đáng trông chờ hiếm hoi ở Ronaldo và khi những pha lập công không xuất hiện, những câu hỏi về vị thế của anh sẽ ngày càng nhiều hơn.

Messi gọi, CR7 không trả lời

Trước trận đấu, áp lực dành cho Ronaldo càng lớn hơn khi dàn tiền đạo hàng đầu thế giới liên tiếp tỏa sáng. Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Iraq, Kylian Mbappe ghi 2 bàn trong chiến thắng của Pháp trước Senegal. Đặc biệt, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Argentina với cú hat-trick vào lưới Algeria ở tuổi 39.

Màn trình diễn của Ronaldo khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ, nhưng đây không phải điều quá bất ngờ nếu nhìn vào thành tích gần đây của anh. Dù vẫn ghi bàn đều đặn ở vòng loại và cấp câu lạc bộ, hiệu suất của Ronaldo tại các giải đấu lớn giảm đáng kể.

Anh ghi 5 bàn sau 5 trận ở vòng loại World Cup 2026, 10 bàn sau 9 trận vòng loại Euro 2024 và 28 bàn trong 30 trận cho Al Nassr mùa 2025/26. Tuy nhiên tính từ World Cup 2022, EURO 2024 đến trận gặp CHDC Congo, anh chỉ ghi 1 bàn thắng trong 11 lần ra sân và đó là tình huống phạt đền. Cùng khoảng thời gian, Messi có tới 9 bàn thắng tại World Cup.

Màn trình diễn chói sáng của Messi đã phần nào tạo áp lực cho Ronaldo

Lỗi không hoàn toàn thuộc về Ronaldo

Dù chỉ trích thường tập trung vào Ronaldo, nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha bế tắc không chỉ đến từ CR7. Việc đội bóng thiếu những đường chuyền chất lượng và không tạo đủ cơ hội cho chân sút số 1 lịch sử đội tuyển chắc chắn là điều đáng chú ý.

Trước CHDC Congo, thầy trò Roberto Martinez nhập cuộc tốt, kiểm soát bóng tới 75% nhờ tuyến giữa giàu kỹ thuật lẫn sáng tạo gồm Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Dẫu vậy, khả năng tạo đột biến ở khu vực cuối sân lại trở thành vấn đề lớn. Ngoại trừ pha lập công của Joao Neves sau 6 phút đầu, Bồ Đào Nha khôn tung ra bất kì cú dứt điểm trúng đích nào, cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,64 (so với 0,83 của CHDC Congo).

Thậm chí, CHDC Congo mới thực sự áp đảo nhờ dàn cầu thủ tốc độ, sức mạnh. Thống kê cho thấy, đại diện châu Phi tung ra tới 6 cú sút trong hiệp 1, còn Bồ Đào Nha chỉ có 2 lần dứt điểm.

Báo động cho ứng viên vô địch

Đây không phải lần đầu tiên một ứng viên vô địch gây thất vọng trong trận mở màn World Cup 2026. Nhìn vào lực lượng hiện có, nhiều chuyên gia đánh giá Bồ Đào Nha sở hữu đội hình chất lượng nhất giải đấu, thậm chí có thể so sánh với Pháp về chiều sâu nhân sự. Tuy nhiên, đội hình nhiều sao không đồng nghĩa với khả năng chiến thắng nghiễm nhiên.

Khả năng vô địch của Bồ Đào Nha lại bị nghi ngờ

Với việc World Cup mở rộng lên 48 đội, khả năng giành vé vào vòng knock-out của Bồ Đào Nha vẫn rất sáng. Thậm chí, họ hoàn toàn có thể tiến xa và Ronaldo còn cơ hội khép lại sự nghiệp quốc tế bằng cái kết đáng nhớ (dù vai trò của anh có thể không còn nổi bật như trước).

Tất nhiên, trận hòa trước CHDC Congo khiến hoài nghi dành cho họ càng lớn hơn. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng vô địch World Cup 2026, thầy trò HLV Roberto Martinez cần cải thiện đáng kể khả năng tạo cơ hội trong những trận đấu tiếp theo.