Nóng: Thầy Ronaldo tuyên bố sẽ từ chức HLV ở tuyển Bồ Đào Nha

Martinez chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ không gia hạn hợp đồng, ngay cả khi Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đăng quang World Cup. Martinez, 52 tuổi, dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2023. Theo talkSPORT, cựu HLV Everton và Wigan đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định không tiếp tục gắn bó sau khi hợp đồng hiện tại đáo hạn. Ông có thể tìm kiếm cơ hội trở lại Ngoại hạng Anh, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục làm việc ở cấp độ ĐTQG.

Roberto Martinez đã quyết định chia tay cương vị HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha

Tuyển Bồ Đào Nha sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng trận gặp CHDC Congo tại Houston vào đêm nay (18/6). Sau đó, “Brazil châu Âu” tiếp tục đối đầu Uzbekistan trên cùng địa điểm trước khi khép lại vòng bảng bằng màn chạm trán Colombia vào ngày 28/6.

Tính đến thời điểm hiện tại, Martinez đã dẫn dắt Bồ Đào Nha 40 trận, giành 30 chiến thắng, hòa 4 và thua 6. Ông đưa “Brazil châu Âu” vào tới tứ kết EURO 2024 trước khi dừng bước trên chấm luân lưu trước tuyển Pháp.

Martinez bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2007 cùng Swansea. Hai năm sau, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha chuyển sang dẫn dắt Wigan và giúp đội bóng này giành FA Cup.

Dù không thể giúp Wigan tránh khỏi việc xuống hạng khỏi Ngoại hạng Anh, Martinez vẫn được Everton bổ nhiệm vào năm 2013.

Ở mùa giải đầu tiên, Everton cán đích ở vị trí thứ năm, thành tích tốt nhất của CLB trong 20 năm gần nhất. Tuy nhiên, hai mùa liên tiếp chỉ xếp thứ 11 khiến Martinez bị sa thải.

Kể từ đó, ông chỉ làm việc ở cấp độ ĐTQG, có 6 năm dẫn dắt tuyển Bỉ trước khi chuyển sang Bồ Đào Nha. Sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup.

Trước thềm giải đấu, HLV Martinez chia sẻ: “Tôi sẽ không nói rằng người dân Bồ Đào Nha đang chịu áp lực phải vô địch World Cup. Tôi cho rằng đó là sự háo hức và niềm hy vọng. Điều đó đến từ những cầu thủ mà chúng tôi đang sở hữu. Chúng ta đang nói về Cristiano Ronaldo, đội trưởng MU Bruno Fernandes, đội trưởng Porto Diogo Costa, đội trưởng Man City Bernardo Silva.

Ngoài ra còn có 4 cầu thủ quan trọng của nhà vô địch châu Âu PSG (Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Goncalo Ramos). Điều đó khiến người dân Bồ Đào Nha cảm thấy lạc quan. Chúng tôi hiểu rằng mình chưa từng vô địch World Cup và điều đó cho thấy đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

Chúng tôi biết mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, tài năng thôi là chưa đủ, những chi tiết nhỏ cũng có thể chống lại bạn. Tất nhiên, thất bại luôn là một đòn giáng mạnh, nhưng hãy cứ mơ đi. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được. Và đó cũng là tinh thần mà tôi muốn đội bóng của mình phải có”.