Á khôi người Tày "mê mệt" Ronaldo, cháy hết mình vì ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup

Sức nóng của vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại ba nước đồng chủ nhà Bắc Mỹ không chỉ dừng lại ở những màn tranh tài nảy lửa trên sân cỏ, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tại trường quay VTV. Giữa dàn bóng hồng xinh đẹp năm nay, Nông Thị Hằng, mỹ nhân dân tộc Tày đang trở thành tâm điểm chú ý khi vinh dự khoác lên mình màu áo bã trầu để đại diện cho người hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" của VTV.

Nông Thị Hằng là fan của Bồ Đào Nha tại chương trình "Nóng cùng World Cup 2026". Ảnh Facebook nhân vật

Sắc vóc "vạn người mê" của mỹ nhân xứ chè

Nông Thị Hằng sinh năm 2002, đến từ mảnh đất Tuyên Quang, nơi vốn nổi tiếng với câu ngôn vạn người mê "chè Thái, gái Tuyên". Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, người đẹp Gen Z sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt sắc sảo.

Trước khi "đốt cháy" sóng truyền hình Nóng cùng World Cup, cô nàng đã kịp bỏ túi danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024. Trên các chuyên trang sắc đẹp quốc nội, nhiều khán giả ưu ái ví von visual mộc mạc nhưng thanh tú của cô có nét tương đồng với nữ minh tinh đình đám Hàn Quốc Ha Ji Won.

Hết mình vì Cristiano Ronaldo và "Bộ tộc châu Âu"

Chia sẻ về lý do đồng hành cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Á khôi người Tày không ngần ngại tiết lộ cô là một "fan cứng" chính hiệu của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Sự kiên trì và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của CR7 chính là nguồn cảm hứng lớn giúp cô có thêm động lực tỏa sáng trong sự nghiệp của riêng mình. Tại giải đấu năm nay, Nông Thị Hằng đặt trọn niềm tin và kỳ vọng rằng thần tượng của mình sẽ cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá.

Độc thân quyến rũ, "phủ sóng" mọi mặt trận giải trí

Sở hữu tấm bằng tốt nghiệp Đại học Thương mại danh giá, Nông Thị Hằng đang chứng minh bản thân là một quý cô thời thượng "đủ sắc đầy tài". Bên cạnh công việc làm mẫu ảnh tự do và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với gần 500.000 người theo dõi, cô còn từng thử sức diễn xuất qua một vài tập phim hài Tết quen thuộc hay đóng nữ chính trong MV ca nhạc.

Đáng chú ý, song song với việc xuất hiện trên sóng trực tiếp VTV mùa bóng lăn, người đẹp sinh năm 2002 còn đang là một chiến binh nghìn máu nhận được lượng tương tác khủng tại đấu trường truyền hình thực tế The Face Vietnam 2026.

Dù lọt vào tầm ngắm của hàng triệu người hâm mộ nhưng trên trang cá nhân Facebook chính thức, cô nàng vẫn để trạng thái mối quan hệ là "độc thân".

Hằng ngày, cô thường xuyên cập nhật những bộ ảnh thời trang đa dạng: từ thanh lịch, trẻ trung ngoài đời thường đến nóng bỏng, khỏe khoắn trong phòng tập gym. Phong cách biến hóa thời thượng kết hợp cùng nét cá tính riêng biệt đang giúp cô gái người Tày khẳng định vị thế một trong những hot girl thể thao thế hệ mới được săn đón nhất hiện nay.

Những hình ảnh đẹp về Nông Thị Hằng (nguồn Facebook nhân vật)