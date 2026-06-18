Ronaldo đi vào lịch sử World Cup, "hút" hậu vệ để nhà vô địch Cúp C1 lập công

Bàn mở tỷ số của Bồ Đào Nha (bản quyền thuộc VTV)

1 ngày sau khi Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau, Cristiano Ronaldo đã san bằng kỷ lục của đại kình địch khi đá chính ở trận mở màn bảng K của Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo.

Ronaldo khiến hàng thủ CHDC Congo đề cao cảnh giác

Không chỉ vậy, anh cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất không phải thủ môn đá chính tại World Cup khi 41 tuổi 132 ngày.

Trong bối cảnh messi tỏa sáng bằng cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0, siêu sao 41 tuổi vô cùng xông xáo với quyết tâm lập công. Trên thực tế, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng rất nỗ lực dồn bóng để đội trưởng của mình "mở tài khoản".

Dù không ghi bàn trong hiệp 1, CR7 cũng khiến hàng thủ CHDC Congo đề cao cảnh giác. Thậm chí ở phút thứ 6, 3 hậu vệ đội bóng châu Phi mải mê theo kèm Ronaldo và bỏ quên Joao Neves, tạo điều kiện để ngôi sao vừa vô địch Champions League cùng PSG bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Với cá nhân Ronaldo, anh vẫn đang nỗ lực "nổ súng" khi bước sang hiệp 2 để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau (hiện chia sẻ kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup với Messi).

Không chỉ vậy, nếu lập công, CR7 sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn cho ĐT Bồ Đào Nha tại các vòng chung kết World Cup. Hiện tại, huyền thoại Eusebio đang nắm giữ kỳ tích này với 9 pha lập công, trong khi Ronaldo đã 8 lần "nổ súng".