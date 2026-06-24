Bảng xếp hạng World Cup lượt 2: Anh - Bồ Đào Nha có nối gót Argentina đi tiếp?

Harry Kane bỏ lỡ khó tin, bảng L vẫn căng như dây đàn

Đội tuyển Anh và Ghana tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau trận hòa 0-0 trên sân Boston, nhưng cục diện bảng L vẫn chưa ngã ngũ khi Panama và Croatia còn chưa ra sân.

Thầy trò HLV Tuchel chưa chắc chắn đi tiếp

Sau chiến thắng tưng bừng trước Croatia ở lượt mở màn, Anh kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel cầm bóng vượt trội nhưng vấp phải hàng phòng ngự số đông và đầy kỷ luật của Ghana. Declan Rice hai lần thử vận may bằng cú sút xa và đánh đầu, song đều không thể đánh bại thủ thành Benjamin Asare.

Sang hiệp hai, Anthony Gordon mới tạo ra cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của trận đấu, trong khi Ghana cũng đáp trả bằng những pha phản công trực diện khiến Jordan Pickford phải băng ra giải nguy.

Kịch tính chỉ thực sự đến ở 10 phút cuối. Sau khi Asare xuất sắc đẩy cú sút của Bukayo Saka, Nico O'Reilly đánh đầu dội xà ngang. Bóng bật ra đúng vị trí của Harry Kane nhưng đội trưởng tuyển Anh lại sút vọt xà ở cự ly gần, bỏ lỡ cơ hội vàng mang về chiến thắng cho "Tam sư".

Ghana tiếp tục duy trì thành tích chưa để thủng lưới tại World Cup năm nay, còn Anh có 4 điểm sau hai lượt trận nhưng vẫn phải chờ kết quả cuộc đối đầu giữa Panama và Croatia để biết cơ hội giành vé sớm vào vòng knock-out.

Ronaldo lập cú đúp lịch sử, Bồ Đào Nha chiếm lợi thế lớn ở bảng K

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan 5-0, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng K.

Bồ Đào Nha áp đảo từ đầu trận. Ronaldo mở tỷ số bằng pha đánh đầu cận thành trước khi Nuno Mendes nhân đôi cách biệt với cú đá phạt bất ngờ. Uzbekistan từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng của Aziz Ganiev bị VAR từ chối. Trước giờ nghỉ, Bruno Fernandes kiến tạo để Ronaldo hoàn tất cú đúp, đồng thời vượt huyền thoại Eusebio trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất của Bồ Đào Nha ở các kỳ World Cup.

Bồ Đào Nha đại thắng Uzbekistan

Hiệp hai chứng kiến thêm một bàn phản lưới nhà của Uzbekistan sau quả phạt góc của Fernandes, trước khi Rafael Leao ấn định chiến thắng 5-0. Ronaldo cũng bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick sau sai lầm của thủ thành Abduvohid Nematov.

Kết quả này giúp Bồ Đào Nha tiến rất gần tấm vé vào vòng 1/8, trong khi Uzbekistan đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Đội bóng của Fabio Cannavaro chỉ còn hy vọng mong manh vào suất dành cho một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, và cơ hội ấy thậm chí có thể chấm dứt nếu CHDC Congo giành chiến thắng trước Colombia ở trận đấu còn lại của bảng K.

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