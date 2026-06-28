Rộ tin đội trưởng của Cape Verde bị điều tra vì tội hiếp dâm: Thực hư ra sao?

Đội trưởng của Cape Verde bị tố hiếp dâm

Cape Verde, quốc gia có diện tích bé bằng 1/82 so với Việt Nam, đang gây sốt tại World Cup 2026. Đại diện tới từ châu Phi đã vượt qua vòng bảng với tư cách là đội nhì bảng H mặc dù có sự xuất hiện của Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Ở vòng đấu tiếp theo, Cape Verde sẽ đối đầu với ĐT Argentina vào lúc 5h ngày 4/7.

Ryan Mendes, đội trưởng của Cape Verde đang bị kiện vì tội hiếp dâm

Tuy nhiên, một thông tin đáng chú ý liên quan đến đại diện của châu Phi vừa được tờ Globo của Brazil chia sẻ. Theo đó, đội trưởng của Cape Verde, Ryan Mendes, đang bị kiện vì tội hiếp dâm một phụ nữ người Brazil tại New Zealand hồi tháng 3 vừa qua. Vậy thực hư của câu chuyện ra sao?

Nguồn cơn của câu chuyện

Theo đơn tố cáo, vụ việc xảy ra vào ngày 27/3/2026 tại khách sạn nơi ĐT Cape Verde đóng quân tại Auckland, New Zealand. Đội bóng này tham dự FIFA Series và thi đấu 2 trận, thua 2-4 trước Chile trong ngày 27/3 và hòa New Zealand 1-1 vào ngày 30/3.

Nạn nhân là công dân Brazil nhưng hiện đang sinh sống tại New Zealand, được LĐBĐ New Zealand thuê làm phiên dịch viên và hỗ trợ vận hành cho đội tuyển Cape Verde. Vì vậy, nạn nhân ở cùng khách sạn với ĐT Cape Verde, trực 24/24 và luôn sẵn sàng phục vụ đội tuyển.

Theo lời khai, nạn nhân được mời tới một cuộc gặp sau trận đấu với Chile. Ban đầu, nạn nhân nghĩ rằng đây là cuộc họp nhưng sau đó nhận ra là một buổi gặp mặt xã giao. Nạn nhân rời đi khi cảm thấy không được khỏe.

Sau khi về phòng, một người đàn ông mà nạn nhân sau đó xác nhận là Ryan Mendes xông vào phòng, bóp cổ, đấm, cắn và tấn công tình dục nạn nhân. Sau đó, nạn nhân đã chụp lại thương tích ở phần miệng, cổ, chân và sườn.

Ảnh được nạn nhân cung cấp cho cảnh sát

Nạn nhân sau đó được điều trị tại một phòng khám chuyên hỗ trợ nạn nhân của bạo lực tình dục và đã trải qua một cuộc giám định pháp y. Báo cáo y tế xác định có nhiều vết bầm tím (hoặc các đốm tím) trên ngực, cổ và môi của cô, cũng như các vùng đau ở da đầu và mông.

Việc khám bộ phận sinh dục cho thấy có "hai tổn thương hình tròn, đau khi chạm vào". Sau khi nhận được hỗ trợ từ phòng khám, nơi cũng đang cung cấp hỗ trợ tâm lý, người phụ nữ Brazil đã nộp đơn trình báo với cảnh sát và trải qua giám định pháp y tại đồn cảnh sát vào ngày 10/4.

Cảnh sát New Zealand xác nhận thông tin kể trên nhưng từ chối tiết lộ do đang trong quá trình điều tra. Cảnh sát đã thu thập hình ảnh từ camera an ninh của khách sạn và đang chờ báo cáo giám định từ các cuộc kiểm tra y khoa được tiến hành cách đây ba tháng để khép lại cuộc điều tra. Khi cuộc điều tra kết thúc, cảnh sát sẽ quyết định có đưa ra cáo buộc trước tòa hay không.

Một tháng sau khi nộp đơn lên cảnh sát New Zealand, nạn nhân tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên LĐBĐ Cape Verde và LĐBĐ thế giới và yêu cầu Ryan Mendes không được dự World Cup 2026. Tuy nhiên, cả hai đơn khiếu nại này đều không được hồi âm. LĐBĐ New Zealand cũng từ chối bình luận do quá trình điều tra chưa kết thúc.

Ryan Mendes, 36 tuổi, đang khoác áo Igdir FK ở giải hạng Hai Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, tiền đọa này từng chơi cho Batuque tại Cape Verde, Le Havre và Lille ở Pháp, Nottingham Forest ở Anh, Al-Nasr và Al Sharjah tại UAE, cùng ba câu lạc bộ khác tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, anh đang dự World Cup cùng đội tuyển Cape Verde và đá chính cả 3 trận vòng bảng.