Trực tiếp triệu fan "đi bão" ăn mừng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2026
Các cổ động viên đổ ra đường "đi bão" sau khi ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2026.
Video: Thuý Hoàng
Video: Minh Huệ
Video: Quang Hưng
Video: Mai Liên
Video: Mai Liên
Chức vô địch nhọc nhằn
ĐT Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2026. Ở hiệp một, Thái Lan ghi bàn mở tỷ số sớm khi Yotsakorn lập công.
Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam gỡ hòa 1-1 ở phút 52. Thủ môn Chatchai là người có pha phản lưới cay đắng. Đến cuối trận, Thái Lan ghi bàn thứ 2 khi Wanchai lập công. Nhưng bàn thắng đó không đủ để giúp Thái Lan ngược dòng. Cuối trận, cũng chính Wanchai đá phản lưới nhà giúp Việt Nam ghi bàn thứ 2. Tỷ số lượt về là 2-2 và ĐT Việt Nam thắng 4-2 chung cuộc sau 2 lượt trận.
Kết quả này giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử "Các chiến binh sao vàng" làm được điều này.
Đình Bắc và Xuân Son đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026 trước khi trận Chung kết lượt về diễn ra. Vậy nếu 2 cầu thủ kết thúc giải...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/08/2026 21:53 PM (GMT+7)