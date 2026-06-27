Anh hào đoạt vé World Cup: Cape Verde gây chấn động, Tây Ban Nha hất cẳng Uruguay

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup

Cape Verde lần đầu góp mặt tại World Cup và ngay lập tức giành quyền đi tiếp. Trận hòa không bàn thắng trước Saudi Arabia đủ giúp họ đứng thứ hai bảng H.

Cape Verde giành vé đi tiếp

Với kết quả hòa 0-0, Saudi Arabia tiếp tục bế tắc và chính thức bị loại, đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp dừng bước ở vòng bảng World Cup.

Ngược lại, Cape Verde giữ sạch lưới lần thứ hai tại giải và trở thành một trong những đội châu Phi hiếm hoi vượt qua vòng bảng ngay lần đầu dự World Cup. Ở vòng 32 đội, họ sẽ gặp đương kim vô địch Argentina.

Tây Ban Nha đầu bảng, Uruguay bị loại

Đội tuyển Uruguay, hai lần vô địch World Cup, tiếp tục gây thất vọng khi không thể giành vé vào vòng knock-out ở hai kỳ liên tiếp, sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở Guadalajara. Sai lầm của thủ môn Fernando Muslera cùng những tổn thất lực lượng khiến “La Celeste” rời giải trong nỗi thất vọng lớn.

Tây Ban Nha đánh bại Uruguay, giành ngôi nhất bảng

Tây Ban Nha giành trọn 3 điểm với chiến thắng 1-0 (Alex Baena ghi bàn phút 42), kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Ngược lại, Uruguay khép lại giải đấu trong thất vọng lớn, không thắng trận nào và chỉ có 2 điểm. Thẻ đỏ của Agustín Canobbio ở phút bù giờ như lời kết cho một hành trình đầy bế tắc của “La Celeste”.

Ở vòng knock-out đầu tiên, Tây Ban Nha sẽ gặp đội xếp thứ hai bảng J, hiện đang là màn tranh chấp giữa Áo và Algeria.

Bảng xếp hạng bảng H World Cup 2026