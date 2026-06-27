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World Cup 2026

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng

Sự kiện: World Cup 2026

Cape Verde giành quyền vào vòng knock-out ngay lần đầu dự vòng chung kết World Cup sau trận hòa 0-0 với Saudi Arabia, qua đó đứng nhì bảng H. Trong khi đó, Saudi Arabia rời giải sau khi không thể giành chiến thắng trong trận đấu buộc phải thắng.

   

ĐT Cape Verde đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu góp mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup và giành vé đi tiếp sau trận hòa không bàn thắng với Saudi Arabia.

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 1

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 2

ĐT Cape Verde giành vé đi tiếp sau trận hòa Saudi Arabia

ĐT Cape Verde giành vé đi tiếp sau trận hòa Saudi Arabia

Trước đó, đại diện châu Phi gây bất ngờ lớn khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay ở hai lượt trận đầu, qua đó nối dài chuỗi bất bại lên năm trận (thắng 3, hòa 2). Sau khi tiếp tục không thua Saudi Arabia, Vozinha và các đồng đội trở thành đội tuyển châu Phi thứ ba trong lịch sử vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu dự World Cup mà không phải nhận thất bại, sau Cameroon (1982) và Senegal (2002).

Ở vòng 32 đội, Cape Verde sẽ đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina tại Miami, mở ra thử thách cực lớn.

Hình ảnh các cầu thủ thi đấu trong trận và màn ăn mừng sau trận của Cape Verde:

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 4

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 5

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 6

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 7

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 8

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 9

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 10

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 11

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 12

“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng - 13

Vỡ òa "tí hon" Cape Verde được Tây Ban Nha giúp sức, đấu Argentina - Messi vòng 1/16 World Cup
Vỡ òa "tí hon" Cape Verde được Tây Ban Nha giúp sức, đấu Argentina - Messi vòng 1/16 World Cup

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Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/06/2026 10:04 AM (GMT+7)
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