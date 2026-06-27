“Ngựa ô” Cape Verde gây chấn động World Cup: Bất bại vòng bảng, vỡ òa đoạt vé vàng

ĐT Cape Verde đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu góp mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup và giành vé đi tiếp sau trận hòa không bàn thắng với Saudi Arabia.

ĐT Cape Verde giành vé đi tiếp sau trận hòa Saudi Arabia

Trước đó, đại diện châu Phi gây bất ngờ lớn khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay ở hai lượt trận đầu, qua đó nối dài chuỗi bất bại lên năm trận (thắng 3, hòa 2). Sau khi tiếp tục không thua Saudi Arabia, Vozinha và các đồng đội trở thành đội tuyển châu Phi thứ ba trong lịch sử vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu dự World Cup mà không phải nhận thất bại, sau Cameroon (1982) và Senegal (2002).

Ở vòng 32 đội, Cape Verde sẽ đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina tại Miami, mở ra thử thách cực lớn.

Hình ảnh các cầu thủ thi đấu trong trận và màn ăn mừng sau trận của Cape Verde: