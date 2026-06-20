Rashford hồi sinh rực rỡ ở Barca và ĐT Anh: MU có nên giữ lại ngôi sao World Cup?

Rashford đã chứng minh giá trị của mình

Có lẽ chưa bao giờ sự nghiệp của Marcus Rashford lại mang đến nhiều nghịch lý như hiện tại. Một cầu thủ từng bị xem là biểu tượng của sự sa sút ở Manchester United lại bước ra ánh sáng khi khoác lên mình màu áo Barcelona.

Rashford tỏa sáng ở World Cup 2026

Mùa giải 2025/26, Rashford ra sân 49 trận cho đội bóng xứ Catalunya theo dạng cho mượn, ghi 14 bàn thắng và đóng góp 11 đường kiến tạo. Những con số ấy không phải thành tích của một siêu sao cạnh tranh Quả bóng vàng, nhưng lại phản ánh sự ổn định, tính đa năng và khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi của đội bóng.

Quan trọng hơn, Rashford không chỉ ghi bàn. Anh chơi tốt ở cả hai cánh, sẵn sàng đá trung phong khi cần và đáp ứng nhiều yêu cầu chiến thuật khác nhau. Trong môi trường giàu tính kiểm soát của Barca, tiền đạo người Anh cho thấy anh vẫn sở hữu tốc độ, khả năng đột phá và những pha xử lý quyết định ở thời điểm then chốt.

Màn trình diễn ấy tiếp tục được nối dài ở World Cup 2026. Trong chiến thắng 4-2 của tuyển Anh trước Croatia ở lượt trận mở màn vòng bảng, Rashford ghi bàn thắng đẳng cấp để khép lại trận đấu. Đó không chỉ là một pha lập công đẹp mắt, mà còn là lời khẳng định rằng anh vẫn đủ sức tạo ra khác biệt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Khi một cầu thủ tỏa sáng ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG trong cùng giai đoạn, rất khó để nói rằng phong độ ấy chỉ là sự bùng nổ nhất thời.

Barca không mua không đồng nghĩa Rashford thất bại

Nhiều người nhìn vào việc Barcelona từ chối mua đứt Rashford với giá 30 triệu euro rồi vội kết luận rằng anh chưa đủ sức thuyết phục đội bóng xứ Catalunya. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Barca đã lựa chọn Anthony Gordon với tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 80 triệu euro. Đó là quyết định mang tính chiến lược, hướng đến một cầu thủ trẻ hơn và có thể phục vụ lâu dài. Nó không đồng nghĩa Rashford không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Barca không mua nhưng Rashford vẫn chơi tốt

Thậm chí, nếu nhìn từ góc độ kinh tế, Barcelona đang ở vị thế rất thuận lợi. Họ hiểu Manchester United cần giải quyết tương lai của Rashford nên không có lý do gì phải vội vàng chi 30 triệu euro. Chờ thêm thời gian để ép giá luôn là lựa chọn hợp lý.

Điều đó cũng có nghĩa, nếu MU quyết định bán, nhiều khả năng họ sẽ phải chấp nhận mức phí thấp hơn kỳ vọng.

Đây chính là điểm khiến ban lãnh đạo sân Old Trafford cần cân nhắc. Một cầu thủ đang có phong độ tốt, vừa lấy lại giá trị chuyên môn, liệu có đáng để bán rẻ chỉ nhằm giải quyết một vấn đề vốn không còn tồn tại?

Carrick nên tận dụng thay vì loại bỏ

Điểm mấu chốt nằm ở việc Rashford chưa bao giờ có mâu thuẫn với Manchester United.

Những bất đồng của anh chủ yếu xoay quanh HLV tiền nhiệm Ruben Amorim. Khi Amorim không còn tại vị và Michael Carrick bắt đầu xây dựng một MU mới, bối cảnh cũng đã thay đổi.

Bài toán lớn chờ HLV Carrick giải quyết

Carrick hiểu Rashford hơn rất nhiều người. Ông từng làm việc cùng tiền đạo này trong giai đoạn thành công nhất dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và hiểu cách khai thác tối đa tốc độ, khả năng di chuyển cũng như sự bùng nổ của học trò.

MU cũng chuẩn bị bước vào mùa giải phải chinh chiến trên bốn mặt trận, bao gồm Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, chiều sâu đội hình sẽ quyết định khả năng cạnh tranh danh hiệu.

Thị trường chuyển nhượng hiện nay đang chứng kiến mức giá ngày càng phi lý. Để tìm một cầu thủ có thể chơi tốt ở cả hai cánh lẫn trung phong, sở hữu kinh nghiệm đỉnh cao và hiểu rõ môi trường Old Trafford, MU có thể phải bỏ ra 60-80 triệu euro, thậm chí nhiều hơn.

Trong khi đó, Rashford đã có sẵn tất cả những yếu tố ấy.

Đương nhiên, giữ Rashford không có nghĩa anh phải nghiễm nhiên trở thành lựa chọn số một. Nhưng trong một đội bóng muốn cạnh tranh trên nhiều đấu trường, việc sở hữu một cầu thủ đa năng, giàu kinh nghiệm và đang đạt phong độ cao là lợi thế mà không phải CLB nào cũng có.

Đôi khi, bản hợp đồng giá trị nhất không phải là người vừa được đưa về, mà chính là cầu thủ tưởng như đã thuộc về quá khứ.

Nếu Michael Carrick thực sự muốn xây dựng một Manchester United thực dụng và giàu sức cạnh tranh, ông nên trao cho Rashford một cơ hội mới. Bởi những gì tiền đạo người Anh thể hiện tại Barcelona và tuyển Anh cho thấy vấn đề chưa bao giờ nằm ở năng lực của anh, mà chỉ là việc được đặt vào đúng môi trường và được trao đúng niềm tin.

Trong thời đại mà một cầu thủ chất lượng có thể tiêu tốn hàng chục triệu euro, giữ lại Rashford có lẽ là quyết định vừa hợp lý về chuyên môn, vừa khôn ngoan về tài chính đối với MU.