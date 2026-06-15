MU bất ngờ hưởng lợi từ cựu HLV Amorim, tiết kiệm gần 16 triệu bảng

⚽ Amorim sáng cửa dẫn dắt AC Milan

Chỉ nửa năm sau khi chia tay Man Utd, Ruben Amorim đang đứng trước cơ hội trở lại băng ghế huấn luyện ở một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất châu Âu.

Amorim được xem là ứng viên hàng đầu cho ghế nóng tại AC Milan

Theo nhiều nguồn tin, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nổi lên như ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng AC Milan. Đội chủ sân San Siro đang tìm kiếm người kế nhiệm Massimiliano Allegri và Amorim được cho là đã đồng ý tiếp quản đội bóng trong mùa hè này.

Trước đó, Amorim từng được liên hệ với Fulham để thay thế Marco Silva. Tuy nhiên, đội bóng thành London đã lựa chọn Alvaro Arbeloa, khiến cựu HLV Sporting Lisbon tiếp tục chờ đợi cơ hội mới.

💰 MU có thể tiết kiệm khoản tiền khổng lồ

HLV 41 tuổi bị sa thải vào tháng 1 sau chuỗi phong độ nghèo nàn với chỉ 3 chiến thắng trong 11 trận đấu, khiến "Quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh. Thời điểm rời Old Trafford, Amorim vẫn còn 18 tháng hợp đồng với đội bóng.

Theo nhà báo Ben Jacobs, MU đã chấp nhận chi khoản đền bù lên tới 16,7 triệu bảng cho Amorim cùng các cộng sự sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trong số đó, riêng Amorim được hưởng tới 15,9 triệu bảng.

Tuy nhiên, điều khoản trong thỏa thuận cho phép Man Utd dừng thanh toán khoản bồi thường này ngay khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở lại làm việc tại một CLB khác. Điều đó đồng nghĩa nếu Amorim gia nhập AC Milan, đội chủ sân Old Trafford sẽ lập tức tiết kiệm được gần 16 triệu bảng.

🔄 Từ cuộc chia tay ồn ào đến sự hồi sinh của MU

Amorim rời Man Utd trong bối cảnh nhiều tranh cãi. Trước khi bị sa thải, ông từng công khai chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời Old Trafford giữa nhiều tranh cãi hồi đầu năm

Dù vậy, những nhận xét của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau đó phần nào được nhìn nhận theo hướng tích cực khi người kế nhiệm Michael Carrick đã giúp MU lột xác mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, "Quỷ đỏ" kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh và giành vé tham dự Champions League.

Sự cải thiện đáng kể về thành tích giúp đội bóng thành Manchester bước vào mùa hè với nhiều tham vọng trên cả sân cỏ lẫn khía cạnh tài chính.

🏟️ Khoản tiền quý giá cho kế hoạch chuyển nhượng

Xét trên quy mô của Man Utd, 15,9 triệu bảng không phải con số mang tính thay đổi cục diện. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội bóng đang triển khai hàng loạt kế hoạch lớn, đây vẫn là nguồn bổ sung đáng kể.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Anh đã chính thức mở cửa và ban lãnh đạo dưới quyền Sir Jim Ratcliffe đang đẩy mạnh công cuộc nâng cấp lực lượng.

MU được cho là sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí khoảng 34 triệu bảng. Thương vụ này từng bị trì hoãn do cầu thủ người Brazil nhận lệnh triệu tập muộn tham dự World Cup.

Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford cũng đang xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Mateus Fernandes từ West Ham với mức giá lên tới 80 triệu bảng. Động thái này diễn ra sau khi Man City vượt lên trong cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson từ Nottingham Forest.

Ngoài hoạt động mua sắm cầu thủ, MU vẫn đang theo đuổi dự án xây dựng sân vận động mới đầy tham vọng, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2031. Vì thế, việc tiết kiệm được gần 16 triệu bảng từ trường hợp của Amorim chắc chắn sẽ là tin vui đối với INEOS và ban lãnh đạo đội bóng.