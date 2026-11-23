AC Milan tiếp tục củng cố vị trí thứ 4 trên BXH Serie A sau khi đánh bại Frosinone 5-1 vào đêm Chủ nhật. Đây là một chiến thắng HLV Ruben Amorim chưa hoàn toàn hài lòng, không chỉ bởi bàn rút ngắn 1-2 của Frosinone mà còn vì Goncalo Ramos, người chấm dứt cơn hạn bàn thắng ở hiệp 1, đã phải rời sân do đau cơ.

AC Milan đã thắng 4/5 vòng Serie A gần nhất để đứng trong top 4 và chỉ kém ngôi đầu bảng 5 điểm

Tuy nhiên trận thắng này vẫn là liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ Milan, họ đánh bại một đối thủ trước đó đã quật ngã Como của Cesc Fabregas với tỷ số 2-0 và đang bất ngờ áp sát khu vực dự cúp châu Âu (chỉ kém Milan 4 điểm trước vòng đấu vừa qua). Như vậy mùa này Milan đã thắng Inter cùng Frosinone, hòa Juventus và Lazio, tức họ đang bất bại trước các đội top 8 Serie A (chưa gặp Roma, Como & Napoli).

Milan hiện chỉ cách đội đầu bảng Lazio 5 điểm, và ông chủ Gerry Cardinale đã hồ hởi nói rằng ông vẫn hy vọng “Rossoneri” sẽ vô địch Serie A. Tuy nhiên Cardinale nói Milan sẽ chỉ bổ sung cầu thủ trong tháng 1 nếu thực sự có thể tạo ra khác biệt lớn, nếu không đội bóng sẽ án binh bất động trên thị trường.

Ông chủ Cardinale có vẻ đã tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của HLV Amorim, người mới đây đã làm rõ quan điểm của mình về cách một CLB được điều hành. Ông nói: “Sai lầm lớn nhất của các CLB lớn là đầu tư bằng cách nhìn vào bảng xếp hạng. Nếu đứng gần vị trí đầu bảng thì đầu tư, đầu tư thật điên rồ vào, còn nếu không thì không đầu tư, hoặc đôi khi ngược lại. Đó là sai lầm, đừng đầu tư nếu chỉ nhìn vào vị trí của đội bóng trên BXH".

“Tôi luôn nghĩ mấu chốt là phải có kế hoạch rõ ràng, không phải chỉ là chuyện sa thải HLV do thua nhiều. Chúng tôi có kế hoạch và có kiểu cầu thủ chúng tôi muốn, đó phải là cầu thủ có tính cách phù hợp và có năng lực để thực hiện chức năng yêu cầu. Tôi không muốn ngôi sao lớn, nhưng chúng tôi sẽ đi tìm những cầu thủ vừa tốt nhất vừa phù hợp nhất, và tốt hơn nữa nếu họ còn trẻ”.

HLV Ruben Amorim

Trận thắng Frosinone khiến Amorim hài lòng bởi nguyên tắc chơi bóng mà ông áp dụng ở Milan đang được các cầu thủ tuân thủ. Ông cho biết: “Chúng tôi biết Frosinone thích 1-kèm-1 toàn sân, thế nên tôi phải chuẩn bị cho các cầu thủ biết vị trí nào cần phải làm gì. Đó là lý do Pulisic hôm nay chỗ nào cũng có mặt, tôi biết cậu ấy sẽ bị bọn họ đeo bám khắp sân và tôi muốn tận dụng điều đó để tạo lợi thế”.

“Tôi không quan tâm ai sẽ đá chính cuối tuần, tất cả các cầu thủ trên sân tập đều được huấn luyện để hiểu vị trí nào có nhiệm vụ gì và thực hiện ra sao, bởi nhiều đối thủ sẽ săn lùng chúng ta toàn sân và chúng ta sẽ phải di chuyển, đổi vị trí liên tục. Do đó tôi rất hài lòng vì các cầu thủ đều đang lĩnh hội những gì chúng tôi truyền đạt”.