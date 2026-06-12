Messi & tham vọng bảo vệ ngôi vương World Cup, trở thành huyền thoại độc tôn

Chức vô địch năm 2022 chưa đủ để dập tắt tranh luận

Trong suốt nhiều năm, câu chuyện xoay quanh Lionel Messi luôn gắn liền với yêu cầu phải giành được World Cup nếu muốn được đặt ngang hàng với Pele hay Diego Maradona trong cuộc đua danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Messi tỏa sáng, giúp Argentina vô địch thế giới

Nhiều người cho rằng mọi luận điểm tôn vinh Messi sẽ chỉ thực sự có sức nặng khi anh có thể đưa Argentina lên đỉnh thế giới ở sân khấu lớn nhất của bóng đá.

Siêu sao sinh năm 1987 đã hoàn thành nhiệm vụ đó một cách thuyết phục tại World Cup 2022. Messi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, ghi hai bàn trong trận chung kết nghẹt thở với Pháp trước khi cùng Argentina đăng quang sau loạt sút luân lưu cân não khép lại tỷ số hòa 3-3.

Tuy nhiên, ngay cả sau chiến tích lịch sử ấy, vẫn còn không ít ý kiến chưa sẵn sàng công nhận Messi là cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi bóng.

Đặc biệt trong thế hệ người hâm mộ lớn tuổi, Pele và Maradona vẫn thường được ưu tiên nhắc đến mỗi khi bàn về danh hiệu GOAT.

World Cup 2026: cơ hội vàng để Messi vượt lên tất cả

Giờ đây, Messi đứng trước cơ hội có thể khép lại mọi cuộc tranh luận.

Nếu tiếp tục dẫn dắt Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, đội trưởng "Albiceleste" sẽ tạo ra một thành tựu đủ sức đưa anh vượt lên trên mọi huyền thoại khác trong lịch sử bóng đá.

Messi vẫn còn nguyên động lực ở World Cup 2026

Pele vẫn đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu với ba lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Đó là cột mốc chưa một cầu thủ nào chạm tới.

Huyền thoại Brazil tỏa sáng rực rỡ khi còn là thần đồng tuổi teen tại World Cup 1958, trong khi ở các giải đấu sau đó, sức mạnh tập thể của "Selecao" đóng vai trò rất lớn trong hành trình chinh phục đỉnh cao.

Trong khi đó, màn trình diễn của Maradona tại World Cup 1986 vẫn được xem là chuẩn mực cho hình ảnh một cá nhân gánh vác cả đội tuyển trên vai và gần như một mình đưa đội bóng tới ngôi vô địch.

Sự vĩ đại của Messi nằm ở khả năng vượt qua mọi thời đại

Điểm đáng chú ý là những chiến tích của Pele và Maradona đều diễn ra khi họ đang ở đỉnh cao phong độ và trong bối cảnh thể thức World Cup khi ấy ngắn gọn hơn nhiều so với hiện tại.

Messi đã có thể so sánh sự vĩ đại với cố huyền thoại Maradona?

Ngược lại, Messi nâng cao chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên khi đã 35 tuổi - độ tuổi mà rất nhiều cầu thủ hàng đầu đã giải nghệ hoặc bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Nếu có thể vô địch thêm một lần nữa tại World Cup 2026 khi đã 39 tuổi, siêu sao người Argentina sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về đẳng cấp và sự bền bỉ mà khó ai có thể sánh kịp.

Pele và Maradona là những biểu tượng định hình nên thời đại của họ. Còn Messi là cầu thủ vượt qua mọi giới hạn của thời đại.

Dù không còn sở hữu tốc độ hay những pha bứt tốc bùng nổ như thời kỳ đỉnh cao, nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt của Messi vẫn là vũ khí lợi hại nhất trong hành trình chinh phục World Cup 2026 của ĐT Argentina. Nếu một lần nữa đưa đội bóng "xứ sở Tango" lên đỉnh thế giới, có lẽ mọi tranh cãi về danh hiệu GOAT sẽ chính thức khép lại.