Sesko được kỳ vọng bùng nổ mùa 2026/27, từ “siêu dự bị” thành chân sút chủ lực MU

Từ “siêu dự bị” thành trung phong số một

Mùa giải ra mắt của Benjamin Sesko tại Manchester United khởi đầu không hề dễ dàng. Anh không ghi bàn trong 5 trận đầu tiên tại Premier League và có thời điểm phải chấp nhận vai trò của một quân bài dự bị chiến lược. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo người Slovenia ngày càng được cải thiện và kết thúc mùa giải với 11 bàn thắng tại Premier League.

Sesko thể hiện được tiềm năng trong mùa giải đầu tiên khoác áo MU

Sau khi Michael Carrick được bổ nhiệm vào giữa tháng 1, Sesko dần chuyển mình từ một “siêu dự bị” thành tiền đạo chủ lực. Bước vào mùa 2026/27, anh được xác định là “số 9” hàng đầu của MU, đồng nghĩa với việc áp lực và kỳ vọng dành cho chân sút này cũng lớn hơn đáng kể.

Tuy nhiên, những gì Sesko thể hiện mùa trước cùng cá tính của anh cho thấy tiền đạo 23 tuổi hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng thử thách.

Thậm chí, Sesko được kỳ vọng sẽ thi đấu xuất sắc trong mùa giải mới và chứng minh anh xứng đáng với danh xưng một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất thế giới.

Sesko không chỉ là “sát thủ vòng cấm”

Nhìn vào vị trí ghi bàn của Sesko ở Premier League mùa trước, người ta có thể dễ dàng cho rằng anh là mẫu tiền đạo chỉ biết hoạt động trong vòng cấm. Cả 11 bàn thắng của Sesko đều được thực hiện từ bên trong khu vực 16m50 - thành tích giúp anh đứng đồng hạng 12 trong danh sách các chân sút hàng đầu giải đấu.

Tuy nhiên, bất kỳ ai theo dõi MU mùa trước đều hiểu Sesko sở hữu nhiều phẩm chất hơn thế.

Sesko hướng đến mùa giải 2026/27 với tham vọng lớn lao

Việc trở thành một “sát thủ vòng cấm” thực tế không phải điều đáng lo ngại. Chỉ cần nhìn vào Erling Haaland cũng đủ thấy một tiền đạo có khả năng tận dụng tối đa những cơ hội trong khu vực nguy hiểm có thể hiệu quả đến mức nào.

Điểm đáng chú ý là Sesko chưa ghi bàn nào từ ngoài vòng cấm, nhưng anh cũng chỉ thực hiện 6 cú sút từ khu vực này trong cả mùa giải. Trong khi đó, những cú dứt điểm bên trong vòng cấm cho thấy tiền đạo người Slovenia sở hữu sức mạnh đáng nể.

Nếu được khuyến khích sút xa nhiều hơn, Sesko hoàn toàn có thể bổ sung ít nhất 5 bàn thắng từ ngoài vòng cấm ở mùa tới. Điều này sẽ giúp anh có thêm phương án ghi bàn thay vì chỉ chờ đợi những cơ hội được đồng đội tạo ra.

Sesko còn sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc. Mùa trước, người hâm mộ nhiều lần chứng kiến anh bứt tốc cùng bóng, vượt qua quãng đường dài bằng sức mạnh trước khi tìm kiếm đồng đội. Dù kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn, đây là khía cạnh mà Sesko cần mạnh dạn hơn ở mùa 2026/27.

Sesko không cần trở thành một cầu thủ ích kỷ, nhưng cần biết ích kỷ đúng lúc.

Mùa giải 2024/25 tại RB Leipzig đã chứng minh Sesko có khả năng làm điều đó. Anh thực hiện 25 cú sút từ ngoài vòng cấm và ghi 3 bàn tại Bundesliga, đồng thời có thêm 2 pha lập công từ những tình huống phản công nhanh.

Đó đều là những vũ khí Sesko sở hữu. Vấn đề chỉ là anh cần tìm lại sự tự tin để tự mình quyết định nhiều hơn, thay vì chỉ chờ những cơ hội trong vòng cấm.

Tại Bundesliga, Sesko có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để sút xa. Leipzig được xây dựng theo hướng phản công, trong đó Xavi Simons thường xuyên tạo cơ hội cho bộ đôi Sesko và Lois Openda. Bundesliga cũng có nhiều khoảng trống hơn, giúp các tiền đạo dễ dàng tìm thấy thời điểm để dứt điểm từ xa.

Ngược lại, Premier League hiếm khi cho tiền đạo đủ thời gian và không gian để tung ra những cú sút xa. Với một tiền đạo cắm đơn độc, cơ hội tốt nhất thường xuất hiện khi anh lùi xuống nhận bóng. Nhưng mùa trước, MU chủ yếu muốn Sesko xuất hiện ở điểm cuối các pha tấn công do Bruno Fernandes và các đồng đội tổ chức.

MU có thể sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn ở mùa tới sau khi bổ sung những cầu thủ giàu kỹ thuật như Andrey Santos và Youri Tielemans. Khi đó, Sesko có thể có nhiều cơ hội nhận bóng ở vị trí thấp hơn, xoay người và tung ra những cú sút xa đầy uy lực.

Khả năng làm tường cũng là một điểm mạnh khác của Sesko, tiếp tục cho thấy anh không đơn thuần là tiền đạo chỉ biết săn bàn trong vòng cấm.

Khả năng kiểm soát bóng của Sesko vẫn cần cải thiện, đặc biệt khi anh đôi lúc có những pha chạm bóng thiếu hợp lý ở thời điểm quan trọng trong quá trình triển khai hoặc ở 1/3 cuối sân.

Những thông số đáng chú ý của Sesko ở mùa giải 2026/27

Dù vậy, tiền đạo người Slovenia rất giỏi những pha chạm bóng một nhịp thông minh, đánh đầu nối hoặc xoay người vượt qua đối thủ rồi nhả bóng cho cầu thủ chạy cánh.

Tại Bundesliga 2024/25, Sesko có 49 pha chạm bóng nối thành công, nhiều hơn 18 lần so với đối tác Openda dù cả hai cùng thi đấu 33 trận. Mùa trước tại Premier League, Sesko thực hiện 28 pha bóng tương tự sau 30 lần ra sân, nhiều nhất trong đội hình MU dù anh thi đấu ít phút hơn phần lớn đồng đội.

Với việc hiện là tiền đạo cắm thực thụ duy nhất trong đội hình, thống kê này không quá bất ngờ. Nhưng nó cho thấy Sesko có khả năng duy trì quyền kiểm soát bóng và giúp các đợt tấn công của MU tiếp tục được triển khai bằng những cách thông minh.

Sesko cần trở nên sắc bén hơn

Điều trớ trêu là Benjamin Sesko bị xem là một tiền đạo vòng cấm bởi cả 11 bàn tại Premier League đều được ghi trong khu vực này, nhưng chính tại đó anh cũng bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Các chỉ số chuyên môn cho thấy Sesko lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn ở mùa giải trước.

Sesko có sự chuẩn bị "hoành tráng" cho mùa giải mới với cơ thể như lực sĩ

Cần nhớ rằng trong phần lớn giai đoạn đầu mùa, Sesko dường như thiếu tự tin trước khung thành và thi đấu trong một tập thể MU chưa tạo được sự thuyết phục dưới thời Ruben Amorim.

Đây rõ ràng là lĩnh vực anh cần cải thiện. Sesko kết thúc mùa giải với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn thành bàn thắng 40% và bỏ lỡ tới 12 cơ hội lớn.

11 bàn thắng tương ứng với 11 bàn thắng kỳ vọng cho thấy Sesko gần như ghi đúng những gì các thống kê dự đoán. Tuy nhiên, những trung phong đẳng cấp thường tìm cách ghi nhiều bàn hơn con số kỳ vọng. Đó là nơi Sesko cần mạnh dạn hơn, đặc biệt với những cú sút từ xa.

Điều đáng khích lệ là khi đặt Sesko cạnh những tiền đạo hàng đầu Premier League, khoảng cách không quá lớn. Haaland - người được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất tại giải đấu nước Anh, thậm chí thế giới - bỏ lỡ tới 30 cơ hội lớn mùa trước, trong khi tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn thành bàn của anh là 41%, chỉ nhỉnh hơn Sesko.

Những tiền đạo sắc bén nhất mùa 2025/26 gồm Joao Pedro với tỷ lệ chuyển hóa 53%, Igor Thiago 51%, Viktor Gyokeres 45% và Ollie Watkins 44%.

Trường hợp của Joao Pedro đặc biệt đáng chú ý bởi anh cũng chỉ bỏ lỡ 12 cơ hội lớn, ngang Sesko. Trong khi đó, Thiago bỏ lỡ 20 cơ hội, với Watkins là 19 và Gyokeres 13 lần.

Những con số này cho thấy Sesko thực tế không cách quá xa nhóm tiền đạo hàng đầu Premier League về khả năng tận dụng cơ hội.

Để vươn cao hơn trên bảng xếp hạng ghi bàn mùa tới, Sesko cần ghi nhiều kiểu bàn thắng hơn và tận dụng tốt hơn những cơ hội lớn. Các thống kê cho thấy anh đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, những con số cũng chỉ ra một vấn đề khác: Sesko cần nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ các đồng đội.

Trong nhóm những tiền đạo ghi bàn hiệu quả nhất Premier League mùa trước, chỉ Kevin Schade của Brentford và Dango Ouattara của Bournemouth có số cơ hội lớn ghi bàn ít hơn Sesko. Tiền đạo MU chỉ nhận được 20 cơ hội lớn trong cả mùa giải.

Đây là con số đáng suy nghĩ. Sesko thi đấu ít phút hơn Haaland nhưng nhận ít hơn tới 21 cơ hội lớn. Điều đó phản ánh rõ những khó khăn kéo dài nhiều năm của MU trong việc tạo cơ hội cho tiền đạo cắm.

HLV Carrick mang lại sự tự tin cho Sesko, điều HLV Amorim không làm được

Sesko có quyền chờ đợi đồng đội tạo ra những cơ hội tốt hơn, nhưng bản thân anh cũng phải tự cải thiện. Đôi khi, Sesko dường như mất bình tĩnh khi có quá nhiều thời gian trong vòng cấm, dẫn tới việc bỏ lỡ những cơ hội cực kỳ thuận lợi.

Đáng nói là anh lại có thể ghi những bàn thắng rất khó từ những góc sút và vị trí tưởng như không thể. Điều đó cho thấy tiền đạo cao 1,96 m sở hữu bản năng săn bàn đặc biệt. Khả năng tạo ra những cú sút như tên lửa với độ chính xác cao từ góc hẹp giúp Sesko có phẩm chất của những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Nếu bổ sung được sự điềm tĩnh vào những tình huống không dựa vào bản năng, Sesko hoàn toàn có thể giảm một nửa số cơ hội lớn bị bỏ lỡ.

Mùa 2026/27 có thể là bước ngoặt lớn

Tất nhiên, đây vẫn là những giả định dựa trên dữ liệu thống kê. Nhưng nếu Sesko tái hiện khả năng ghi bàn từ ngoài vòng cấm từng thể hiện tại Leipzig, đồng thời cải thiện khả năng tận dụng các cơ hội lớn bên trong vòng cấm, anh hoàn toàn có thể hướng tới cột mốc khoảng 20 bàn tại Premier League mùa tới.

Đó sẽ là bước tiến tích cực đối với một tiền đạo trẻ và chắc chắn khiến HLV Michael Carrick hài lòng.

Với việc MU trở lại Champions League và còn phải chinh chiến ở các đấu trường cúp quốc nội, Sesko được kỳ vọng sẽ thi đấu nhiều hơn đáng kể so với 1.635 phút ở mùa giải trước.

Những thông số khác của Sesko tại MU

Điều đó cũng kéo theo áp lực lớn hơn. Nếu chỉ ghi 11 bàn trên mọi đấu trường mùa tới, Sesko có thể bị xem là chưa đáp ứng kỳ vọng.

Nhưng số phút thi đấu tăng lên đồng nghĩa anh có nhiều cơ hội hơn để phát triển toàn diện, thử sức trước những trung vệ hàng đầu thế giới và đóng góp vào mục tiêu cải thiện thành tích ghi bàn chung của MU.

Sau mùa giải đầu tiên đầy khích lệ tại Anh, Sesko đang đứng trước cơ hội tạo ra bước đột phá lớn trong mùa 2026/27.

Nếu hoàn thiện thêm những khía cạnh còn hạn chế trong lối chơi, từ khả năng dứt điểm, sự điềm tĩnh cho tới việc chủ động tạo cơ hội cho chính mình, Benjamin Sesko hoàn toàn có thể chuyển từ một cầu thủ được người hâm mộ Old Trafford yêu mến thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League.