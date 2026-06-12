Chủ nhà Mexico thắng trận mở màn World Cup, HLV Aguirre nói gì về sức ép quá lớn?

Mexico thắng trận nhưng chưa làm HLV Aguirre hài lòng

Sau chiến thắng 2-0 ở màn so tài với Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026, HLV Javier Aguirre cho biết ông chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các học trò, dù kết quả cuối cùng là điều quan trọng nhất.

HLV Javier Aguirre thừa nhận Mexico đã gặp nhiều khó khăn

Nhà cầm quân 67 tuổi nhận định đội bóng của ông thể hiện hai bộ mặt khác nhau ở mỗi hiệp đấu. Dẫu vậy, các pha lập công của Raul Jimenez và Julian Quinones vẫn đủ giúp "El Tri" hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trong ngày ra quân.

“Đây là trận mở màn World Cup, vì vậy điều quan trọng là chúng tôi đã gạt bỏ được sự căng thẳng và có được 3 điểm vô cùng quý giá”, Aguirre phát biểu sau trận đấu.

Sức ép từ Azteca khiến nhiều cầu thủ Mexico run chân

Theo Aguirre, bầu không khí đặc biệt tại sân Azteca với hơn 80.000 khán giả đã tạo ra áp lực rất lớn đối với các cầu thủ Mexico. Vị HLV đang tham dự kỳ World Cup thứ ba trên cương vị thuyền trưởng cho rằng sự hồi hộp là nguyên nhân dẫn đến những sai sót và tình trạng chuột rút xuất hiện trong trận đấu.

Raul Jimenez ghi bàn cho Mexico

Ông tiết lộ đội tuyển Mexico chưa từng gặp trường hợp chuột rút nào trong 25 trận trước đó, nhưng ở trận khai mạc lại có tới ba cầu thủ rơi vào tình trạng này.

“Đó là một sân khấu khổng lồ, khiến đôi chân bạn đôi chút run rẩy. Từ trung tâm huấn luyện đến đây, người dân đã tràn ra đường cổ vũ. Khi bước vào sân và chứng kiến khung cảnh ấy, tôi cho rằng đó là nguyên nhân chính.

Trong 25 trận trước, chúng tôi chưa từng có một ca chuột rút nào, nhưng hôm nay lại có ba. Đó là trạng thái cảm xúc rất mạnh. Những đường chuyền đơn giản bị thực hiện sai cho thấy một số cầu thủ đã chịu ảnh hưởng bởi sức ép của bối cảnh trận đấu, dù không phải tất cả”, Aguirre chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Mexico tạm dẫn đầu bảng A

Dù thừa nhận đội bóng còn nhiều điểm cần cải thiện, Aguirre cho rằng các học trò đã dần lấy lại sự bình tĩnh khi trận đấu diễn ra và kiểm soát thế trận tốt hơn, đặc biệt là không để hàng thủ rơi vào tình trạng báo động.

Chiến thắng nhờ các bàn thắng của Julian Quinones và Raul Jimenez giúp Mexico có khởi đầu thuận lợi trên sân nhà, đồng thời tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A World Cup 2026.

Vị trí của đội chủ nhà có thể thay đổi sau khi trận đấu còn lại của bảng đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech khép lại.