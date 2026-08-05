Bạn gái Ronaldo khoe đường cong nóng bỏng trước lễ cưới, bị đàm tiếu về ngoại hình

Thời gian gần đây, câu chuyện siêu sao Cristiano Ronaldo chuẩn bị tổ chức lễ cưới với Georgina Rodriguez đang rộ lên. Mới đây, CR7 cùng vợ sắp cưới và con trai cả, Ronaldo Junior, có chuyến đi nghỉ tại Mallorca. Như thường lệ, Georgina Rodriguez thường chia sẻ những bức ảnh mặc bikini gợi cảm.

Georgina Rodriguez nhận nhiều lời đàm tiếu về ngoại hình trong chuyến du lịch gần đây

Tuy nhiên, bà mẹ của 6 đứa trẻ bất ngờ nhận rất nhiều bình luận ác ý về cơ thể của mình. Đứng trước những lời đàm tiếu không hề thân thiện, Georgina Rodriguez không cảm thấy tự ti và gửi một bức tâm thư trên mạng xã hội.

“Cơ thể tôi sẽ thay đổi, cũng như cơ thể của mọi phụ nữ. Và tôi hy vọng điều đó sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm nữa, bởi điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn sống. Tôi là mẹ của 5 đứa con tuyệt vời, trong đó có ba bé gái rồi một ngày sẽ trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ.

Và nếu có một điều tôi muốn dạy các con cùng với Cris, người mà tôi vô cùng tự hào vì những giá trị anh ấy thể hiện với tư cách là một người cha và một người đàn ông, thì đó là giá trị của một con người không bao giờ được quyết định bởi ngoại hình hay ý kiến của những người xa lạ.

Những ngày qua, tôi đã thấy đủ mọi kiểu bình luận về vài bức ảnh tôi trên du thuyền. Có người bình phẩm về cơ thể tôi, có người lại lên tiếng bảo vệ tôi. Điều buồn cười là chuyện này xảy ra vào mỗi mùa hè. Năm nào cơ thể tôi cũng lại trở thành chủ đề trên mặt báo.

Và rồi tôi tự hỏi... tiêu chuẩn ở đâu? Ai là người quyết định đâu là cơ thể ‘đúng chuẩn’? Chúng ta thực sự vẫn nghĩ hạnh phúc có thể được đo bằng kích cỡ cơ thể sao?

Tôi yêu những đường cong của mình. Tôi yêu sự tự do được sống trong cơ thể mà tôi lựa chọn. Một cơ thể nâng đỡ tôi, cho phép tôi ôm ấp, tạo ra sự sống, vấp ngã rồi đứng dậy. Một cơ thể xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và biết ơn trong mọi hình hài của nó”.

Siêu sao Cristiano Ronaldo động viên vợ sắp cưới trước áp lực từ dư luận

Không những vậy, mỹ nhân người Argentina còn tiết lộ Cristiano Ronaldo chính là người cho cô niềm tin vào cơ thể của mình.

“Tôi đã nói chuyện với Cris về điều đó và bảo anh ấy: ‘Em lo rằng bây giờ người ta gọi em là béo, trong khi em kiếm sống nhờ hình ảnh của mình’.

Và anh ấy đáp: ‘Em không sống nhờ hình ảnh của mình. Em sống bằng chính con người em. Một người phụ nữ hoàn hảo. Xinh đẹp, có thân hình tuyệt vời, là một người mẹ, một người tốt, thành công và sống bằng tình yêu. Còn có thể mong muốn gì hơn nữa? Việc bị ghen tỵ là điều bình thường".

Một số hình ảnh gần đây của Georgina Rodriguez