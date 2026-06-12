Julián Quiñones - Ngôi sao ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026: Cậu bé nghèo từ chối khoác áo ĐT Colombia

Julián Quiñones - Ngôi sao ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026

Có lẽ không ai phù hợp hơn Julián Quiñones để ghi bàn thắng đầu tiên cho Mexico tại World Cup 2026. Bởi hành trình của tiền đạo này vốn đã giống như một bộ phim đầy những khúc quanh bất ngờ: sinh ra ở Colombia, trưởng thành trong nghèo khó, gây dựng tên tuổi ở Mexico, nhập quốc tịch để khoác lên mình màu áo El Tri và giờ đây trở thành người hùng trong trận khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi trên sân Azteca, Julián Quiñones đã đi vào lịch sử khi mở tỷ số ngay ở phút thứ 9, mang đến bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 và khiến hơn 80.000 khán giả chủ nhà vỡ òa trong cảm xúc.

Julián Quiñones ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026. Ảnh: AP.

Julián Andrés Quiñones Quiñones sinh ngày 24/3/1997 tại Magüí Payán, thuộc tỉnh Nariño của Colombia. Cao khoảng 1m77, anh có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm lẫn tiền đạo cánh nhờ tốc độ, khả năng bứt phá và sức mạnh trong các pha tranh chấp.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành thần tượng của người Mexico, Julián Quiñones từng khoác áo các đội trẻ Colombia. Anh thi đấu cho U20 Colombia tại Giải vô địch U20 Nam Mỹ năm 2017 và Đại hội Thể thao Trung Mỹ – Caribe năm 2018. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất cuộc đời anh lại đến ở Mexico.

Gia nhập bóng đá Mexico từ năm 2016, Julián Quiñones lần lượt khoác áo UANL Tigres, Venados và Lobos BUAP trước khi thực sự bùng nổ trong màu áo Atlas. Tại đây, anh góp công lớn giúp Atlas giành hai chức vô địch Liga MX liên tiếp, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 70 năm của đội bóng này.

Màn trình diễn xuất sắc ấy giúp anh chuyển đến Club América – đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Mexico. Chỉ trong thời gian ngắn khoác áo América, Julián Quiñones tiếp tục giành thêm hai chức vô địch quốc nội, nâng tổng số danh hiệu Liga MX trong sự nghiệp lên con số 6.

Năm 2024, Al-Qadsiah của Saudi Arabia chi khoảng 16 triệu USD để chiêu mộ Julián Quiñones. Đây được xem là thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đối với một CLB Mexico.

Tại Saudi Pro League, chân sút sinh năm 1997 tiếp tục thăng hoa. Mùa giải 2025/2026, anh ghi tới 33 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo, đạt hiệu suất hơn 1 bàn mỗi trận và giành danh hiệu Vua phá lưới, vượt qua cả những tên tuổi đình đám như Cristiano Ronaldo hay Ivan Toney.

Điều khiến Julián Quiñones trở nên đặc biệt còn nằm ở câu chuyện bản sắc. Dù sinh ra tại Colombia, anh quyết định từ chối cơ hội khoác áo đội tuyển quê hương để nhập quốc tịch Mexico vào năm 2023. Đó không đơn thuần là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là sự tri ân dành cho đất nước đã giúp anh phát triển sự nghiệp và thay đổi cuộc đời.

Tính đến trước World Cup 2026, Julián Quiñones đã có 20 lần ra sân cho đội tuyển Mexico. Tuy không phải là ngôi sao được nhắc đến nhiều như Raúl Jiménez hay Santiago Giménez, nhưng sự đa năng và phong độ ổn định khiến anh trở thành quân bài quan trọng của HLV Javier Aguirre.

Giờ đây, với bàn thắng vào lưới Nam Phi, Julián Quiñones không chỉ giúp Mexico có khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục World Cup 2026, mà còn tự viết thêm một chương đáng nhớ cho câu chuyện đời mình.

Từ một cậu bé Colombia vô danh ở vùng Nariño xa xôi, Julián Quiñones đã trở thành người ghi bàn đầu tiên của World Cup trên đất Mexico. Đó là minh chứng rằng trong bóng đá, đôi khi ranh giới của quốc tịch không quan trọng bằng nơi trái tim tìm thấy sự thuộc về.