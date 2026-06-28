Nóng bảng xếp hạng World Cup: ĐT Anh vất vả giữ ngôi đầu, Ghana dễ gặp Bồ Đào Nha

Trước khi bước vào lượt đấu cuối vòng bảng World Cup 2026, ĐT Anh và ĐT Ghana có lợi thế lớn khi cùng có được 4 điểm. ĐT Anh chỉ cần thêm 1 điểm khi đối đầu với Panama là giành quyền đi tiếp, nhưng nếu trận đấu giữa Croatia và Ghana có tỉ số thắng thua, “Tam sư” phải thắng mới giữ được ngôi đầu.

Petar Sucic giúp Croatia có lợi thế trước Ghana sau hiệp một

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã gặp cực nhiều khó khăn trong hiệp một. Họ tung tới 9 cú dứt điểm nhưng không thể chọc lưới Panama. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, ĐT Croatia xuất sắc có được bàn thắng sau cú sút xa tuyệt đẹp của Petar Sucic. Với kết quả này, Croatia sẽ nhảy từ vị trí thứ ba lên dẫn đầu bảng L, ĐT Anh sẽ đứng thứ hai, còn Ghana rơi xuống vị trí thứ ba.

Tất nhiên, "Tam sư" không muốn kịch bản này xảy ra. Họ dồn lên tấn công quyết liệt trước Panama và có được 2 bàn thắng do công của Jude Bellingham và Harry Kane. Họ giữ được tỉ số 2-0 cho tới khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Kết quả này khiến Panama chính thức bị loại, còn ĐT Anh vẫn phải chờ kết quả trận đấu còn lại. Nếu Ghana ngược dòng và ghi được nhiều bàn vào lưới Croatia, họ vẫn mất ngôi đầu. May cho "Tam sư" là Luka Modric đã chơi tốt. Ghana có được bàn gỡ hòa ở phút 73 nhưng "lão tướng 41 tuổi" của Croatia vẫn kịp có một kiến tạo cho Vlasic ghi bàn ấn định tỉ số.

Với kết quả này, ĐT Croatia giành vé vào vòng trong với tư cách là đội nhì bảng L, còn Ghana tụt xuống thứ ba. Như vậy, ĐT Anh sẽ gặp xếp thứ ba ở bảng I hoặc K, ĐT Croatia sẽ gặp đội nhì bảng K trong khi Ghana sẽ đối đầu với đội đứng đầu bảng K.

Bảng xếp hạng bảng L