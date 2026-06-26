ĐT Anh tập bài "lạ" ở công viên, dân Mỹ ngỡ ngàng với dàn sao "Tam Sư"

"Đổi gió" bằng các bài tập yoga giữa công viên

Sau màn trình diễn đáng quên và kết quả hòa 0-0 trước Ghana, đối thủ xếp dưới họ tới 61 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, bầu không khí tại đại bản doanh của ĐT Anh ít nhiều bị bao phủ bởi sự căng thẳng. Để giải tỏa áp lực, thay vì thực hiện các bài tập thể lực nặng nề thường thấy, HLV Thomas Tuchel đã áp dụng một phương pháp "đổi gió" cực lạ.

Các tuyển thủ Anh ra công viên đổi gió bằng các bài tập yoga.

Không ở lì trong khách sạn, dàn sao "Tam Sư" đã đạp xe đến công viên Meadowbrook (Prairie Village, Kansas) để tham gia một buổi tập yoga. Chứng kiến những siêu sao hàng đầu thế giới như Jude Bellingham, Ivan Toney, Bukayo Saka hay Jordan Henderson trải thảm, tập các tư thế yoga ngay giữa công viên, người dân địa phương không khỏi ngỡ ngàng.

Một người dân địa phương chia sẻ với tờ The Sun: "Việc các tuyển thủ dự World Cup tập yoga giữa công viên là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng họ trông rất thư thái và thoải mái".

Bí quyết của "kiến trúc sư" Tuchel

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Thomas Tuchel chọn yoga làm liều thuốc tinh thần cho các học trò. Vị chiến lược gia người Đức vốn nổi tiếng là một người duy tâm và tin tưởng tuyệt đối vào việc sử dụng các môn phái phương Đông để cân bằng cơ thể lẫn tâm trí cho cầu thủ trước mỗi trận đánh lớn.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia vận động Suzanne Scott, người đã làm việc với FA từ năm 2018, các cầu thủ Anh đã dành thời gian tập yoga, thiền và tập trung vào những bài tập chuyên sâu để hồi phục cơ bắp sau trận đấu căng thẳng tại Boston. Thậm chí, ngôi sao Anthony Gordon còn tiết lộ rằng thiền định đang là "vũ khí bí mật" giúp anh kiểm soát áp lực khổng lồ tại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Dàn sao tuyển Anh khiến dân Mỹ ngỡ ngàng khi ra công viên tập yoga.

Quyết tâm tìm lại vị thế trước Panama

Dù trận hòa Ghana bị HLV Tuchel mô tả là "khó xem", nhưng vị thuyền trưởng người Đức vẫn khẳng định tinh thần của toàn đội không hề lung lay: "Tôi luôn cố gắng cống hiến thứ bóng đá giải trí nhất cho người hâm mộ. Hy vọng họ vẫn giữ niềm tin vào chúng tôi", ông Tuchel nói.

Hiện tại, ĐT Anh đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu cuối vòng bảng gặp Panama tại sân vận động MetLife (New Jersey) với sức chứa 78.000 chỗ ngồi (4h, 28/6). Chỉ cần một chiến thắng, "Tam Sư" sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng L.

Bên cạnh những tin tức chuyên môn, thông tin về việc tiền vệ Jude Bellingham bất ngờ hát vang ca khúc kinh điển "Wonderwall" của ban nhạc Oasis sau chiến thắng trước Croatia cũng đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Huyền thoại Noel Gallagher thậm chí đã phải thốt lên đầy kinh ngạc: "Tôi thật sự sững sờ khi thấy Jude thuộc làu lời bài hát đó!".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, người hâm mộ đang rất kỳ vọng ĐT Anh sẽ có màn "lột xác" ngoạn mục tại New Jersey để đập tan những nghi ngờ sau trận hòa thất vọng vừa qua trước Ghana.