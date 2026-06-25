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World Cup 2026

Nóng bảng xếp hạng World Cup: Chủ nhà Canada kém vui dù đi tiếp, Qatar dừng bước

Sự kiện: World Cup 2026

Diễn biến hấp dẫn ở lượt trận cuối đã định đoạt những tấm vé đi tiếp của bảng B World Cup 2026.

   

Bước vào trận "chung kết" bảng B gặp đội tuyển Thụy Sĩ, đội tuyển Canada chỉ cần giành kết quả hòa là có thể bảo toàn ngôi đầu. Dù vậy, những khoảnh khắc lơ là đầu hiệp 2 đã khiến đội chủ nhà trả giá, qua đó chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Canada mất ngôi đầu bảng B vào tay Thụy Sĩ, qua đó không được&nbsp;thi đấu&nbsp;vòng 1/16 trên sân nhà

Canada mất ngôi đầu bảng B vào tay Thụy Sĩ, qua đó không được thi đấu vòng 1/16 trên sân nhà

Khép lại hành trình bảng B, Thụy Sĩ hiên ngang đi tiếp với ngôi đầu (7 điểm/3 trận). Tại vòng 1/16, thầy trò HLV Murat Yakin sẽ ở lại Vancouver và chạm trán đội xếp hạng 3 của một trong những bảng E/F/G/I/J vào 10h ngày 3/7.

Trong khi đó, Canada vẫn giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng B, có cùng 4 điểm như Bosnia nhưng hơn hiệu số phụ. Dù vậy ở vòng 1/16, họ sẽ hành quân tới California (Mỹ) gặp đội nhì bảng A (2h, 29/6), thay vì tiếp tục thi đấu tại Canada. Có lẽ, thầy trò HLV Jesse Marsch chỉ còn biết tự trách mình khi mất đi lợi thế chủ nhà.

Ở cặp đấu còn lại của bảng B, Bosnia & Herzegovina dễ dàng đánh bại Qatar để giành vị trí thứ 3. Như vậy, Qatar (1 điểm/3 trận) chính thức nói lời chia tay World Cup với vị trí cuối bảng. Về phía Bosnia & Herzegovina (4 điểm), Edin Dzeko và đồng đội sẽ chờ đợi kết quả các bảng đấu còn lại với hy vọng giành 1 trong 8 suất "vé vớt" cho đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Xếp hạng bảng B chung cuộc

Nóng bảng xếp hạng World Cup: Chủ nhà Canada kém vui dù đi tiếp, Qatar dừng bước - 2

Tin nóng bóng đá World Cup 25/6: Sao Qatar bị cấm 5 trận vì làm đối thủ gãy chân
Tin nóng bóng đá World Cup 25/6: Sao Qatar bị cấm 5 trận vì làm đối thủ gãy chân

Ủy ban kỷ luật FIFA công bố án phạt dành cho Assim Madibo (Qatar) vì pha phạm lỗi khiếnIsmael Kone (Canada) gãy chân.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

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-25/06/2026 03:20 AM (GMT+7)
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