Vozinha có thêm 30 triệu fan "theo dõi" sau World Cup, hơn Ronaldo - Messi cộng lại

Vozinha hút gần 30 triệu fan theo dõi, Ronaldo - Messi cộng lại không bằng

World Cup 2026 không chỉ xuất hiện những màn trình diễn nổi bật trên sân cỏ của dàn sao, mà còn tạo ra làn sóng quan tâm mạnh mẽ đối với nhiều cầu thủ thông qua mạng xã hội.

Thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde là cái tên gây bất ngờ lớn nhất. Trước giải đấu, thủ thành 40 tuổi chỉ có khoảng 30.000 người theo dõi trên Instagram. Sau World Cup, con số này tăng lên 29,4 triệu, tương đương mức tăng khoảng 97.9%.

Số lượt theo dõi Instagram của thủ môn Vozinha tăng 97,9% nhờ kì World Cup đáng nhớ

Cape Verde cũng là một trong những hiện tượng của giải đấu. Đội bóng bị đánh giá thấp đã vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, đồng thời chỉ dừng bước sau thất bại sít sao 2-3 trước á quân Argentina ở vòng 1/16.

Phong độ xuất sắc của Vozinha giúp anh được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu, đồng thời câu chuyện truyền cảm hứng của thủ thành này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Càng ấn tượng hơn nếu biết, siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ có thêm 11,4 triệu lượt theo dõi Instagram sau World Cup, còn con số này của Lionel Messi là 7,5 triệu. Như vậy, số lượng người theo dõi sau giải đấu của bộ đôi siêu sao cộng lại vẫn không bằng Vozinha.

Tuy nhiên, con số này có lẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới vị thế những cầu thủ bóng đá có lượng người theo dõi "khủng" nhất Instagram của Ronaldo (677 triệu lượt theo dõi) hay Messi (514 triệu).

Haaland dẫn đầu

Mặc dù dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng, Vozinha không phải người có số lượng người theo dõi tăng thêm nhiều nhất. Tiền đạo Erling Haaland của Na Uy mới là cầu thủ có mức tăng cao nhất khi thu hút thêm 32,1 triệu người theo dõi, nâng tổng số lên 72,7 triệu.

Trong suốt World Cup, Haaland gây thiện cảm với người hâm mộ nhờ tính cách hài hước và hình ảnh gần gũi. Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất là khi anh dẫn đầu màn hô vang theo phong cách "Viking Row" sau chiến thắng trước Brazil để đưa Na Uy vào tứ kết. Haaland đội mũ Viking truyền thống và đánh trống cùng các đồng đội.

Haaland là cầu thủ tăng thêm nhiều lượt "theo dõi" trên Instagram nhất sau World Cup

Ngoài sân cỏ, chân sút người Na Uy còn thu hút sự chú ý khi hòa mình vào văn hóa Mỹ. Anh được cho là đã chi gần 10.000 USD để mua đôi bốt cao bồi, một chiếc áo có dòng chữ "You can kiss my Dallas", đồng thời mua một con gấu mèo nhồi bông trị giá 750 USD.

Hình ảnh Haaland trở về với món đồ chơi này khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Theo thông tin được đăng tải, sản phẩm rượu Whiskey Raccoon sau đó đã rơi vào tình trạng cháy hàng khi việc Haaland mua món đồ này trở nên lan truyền trên mạng.

Những cái tên "gây sốt" sau World Cup

Đứng sau Haaland và Vozinha trong danh sách tăng trưởng Instagram là tiền vệ Jude Bellingham của tuyển Anh. Tài khoản của anh tăng thêm 12 triệu người theo dõi, từ 41,3 triệu lên 53,3 triệu.

Bellingham được đánh giá là cầu thủ chơi nổi bật nhất của tuyển Anh tại giải, với 7 bàn thắng, góp công giúp đội tuyển vào tới bán kết.

Nhà vô địch World Cup Lamine Yamal tăng thêm khoảng 11 triệu người theo dõi, nâng tổng số lên 54,3 triệu. Tài năng trẻ người Mexico Gilberto Mora cũng tạo được dấu ấn khi lượng người theo dõi tăng từ 1,1 triệu lên 7,7 triệu.

Tiền đạo Michael Olise của tuyển Pháp tiếp tục gia tăng sức hút trên mạng xã hội với thêm 5,7 triệu người theo dõi. Đáng chú ý, tiền đạo Endrick của Real Madrid cũng tăng từ 18,3 triệu lên 23,9 triệu người theo dõi, dù anh không đá chính trận nào cho đội tuyển Brazil tại World Cup.