Thống kê ngỡ ngàng World Cup 2026: Đội tuyển nào có 25/26 cầu thủ nhập tịch?

World Cup 2026 là kỳ đại hội đầu tiên có 48 đội tham dự nên giải đấu đón nhận số lượng cầu thủ kỷ lục với 1.248 cầu thủ. Một thống kê thú vị vừa được phóng viên người Mexico, Jaime Macias dày công thu thập dữ liệu và công bố.

Haaland sinh ra tại Anh nhưng thi đấu cho ĐT Na Uy

Theo đó, 289/1.248 cầu thủ thi đấu tại World Cup 2026 sẽ thi đấu cho quốc gia mà không phải là nơi họ chào đời, chiếm 23,1%. Ví dụ điển hình như Erling Haaland. Tiền đạo này sinh ra tại Anh nên có thể thi đấu cho ĐT Anh nhưng cầu thủ đang thi đấu cho Man City lại lựa chọn Na Uy, quê hương của ông bố Alf-Inge Haaland để khoác áo ĐTQG.

Câu hỏi được đặt ra là đội nào có nhiều cầu thủ loại này nhất? Câu trả lời là ĐT Curacao với 25/26 cầu thủ sinh ra tại Hà Lan. Duy nhất có Tahith Chong, cầu thủ từng thi đấu cho đội trẻ của Hà Lan, là sinh ra tại chính Curacao. Hai đội bóng tiếp theo là CHDCND Congo (20 cầu thủ) và Morocco (19 cầu thủ).

Nếu tính riêng các đội ở châu Âu, Bosnia là đội có nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhất với 17 cầu thủ. Vậy ở chiều hướng ngược lại thì sao?

ĐT Brazil là một trong tám đội sử dụng toàn bộ 26 cầu thủ người bản địa

Theo thống kê có 8 đội là sử dụng hoàn toàn 26 cầu thủ sinh ra trên đất nước mình bao gồm Brazil, Áo, CH Séc, Nam Phi, Saudi Arabia, Colombia, Panama và cuối cùng là Thụy Điển. Trong khi đó, 9 nước chỉ 1 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài là Anh, Ai Cập, Paraguay, Nhật Bản, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Uzbekistan, Hàn Quốc.

Cần phải chú ý rằng có hai kiểu cầu thủ “ngoại lai”. Một là có bố hoặc mẹ hoặc cả hai là người bản địa nhưng ra nước ngoài sinh sống giống như Haaland. Hai là cầu thủ nhập tịch hoàn toàn. Ví dụ như hậu vệ Pedro Miguel của Qatar.

Cầu thủ này có thể đá cho 3 ĐTQG tại World Cup 2026 khi có bố và mẹ là người Cape Verde, sinh ra tại Bồ Đào Nha nhưng lại thi đấu cho ĐT Qatar dưới dạng nhập tịch sau khi thi đấu 5 năm liên tục tại quốc gia châu Á này.