Dàn sao World Cup đổi đời sang Ngoại hạng Anh: MU - Arsenal tranh Manu Kone

World Cup 2026 kết thúc nhưng dư chấn của giải đấu vẫn còn, khi đây là cơ hội cho nhiều cầu thủ tỏa sáng để có thể kiếm vị trí ở các CLB lớn trả lương cao. Và không giải nào trả cao hơn Premier League, nên lúc này đã có một cơ số ngôi sao “lên đời” sau thể hiện tại Bắc Mỹ.

Manzambi nổi nhất dàn tân binh Ngoại hạng Anh

Johan Manzambi đã tới Aston Villa, dù vậy anh không hẳn vô danh trước khi World Cup diễn ra. Aston Villa đã thắng chính Freiburg ở chung kết Europa League sau khi ngăn chặn được Manzambi, người là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu, nên họ đã tiếp cận từ trước khi Manzambi đóng góp 3 bàn & 2 kiến tạo để Thụy Sĩ vào tứ kết World Cup.

Johan Manzambi ra mắt Aston Villa, sau khi ghi 3 bàn & 2 kiến tạo cho Thụy Sĩ ở World Cup, lẫn đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất Europa League 2025/26

Nhiều cầu thủ Nhật Bản vừa qua đã kiếm được bến đỗ mới sau World Cup và Daizen Maeda nằm trong số đó, sau khi Ipswich Town đạt thỏa thuận mua anh từ Celtic. Maeda đã ghi 1 kiến tạo vào lưới Thụy Điển ở World Cup vừa qua và sau những năm tháng thi đấu thành công tại Scotland, Maeda đến Anh ở tuổi 28 và sẽ được kỳ vọng giúp Ipswich lần này trụ hạng.

Bosnia không tiến xa, nhưng thể hiện tốt của trung vệ Tarik Muharemovic đã khiến họ tốn tận 40 triệu euro để mua cầu thủ này. Muharemovic trước đó đã giúp Sassuolo đoạt chức vô địch Serie B để trở lại Serie A, và ngôi sao sinh ra tại Slovenia này cũng đã từng có thời gian đá cho đội trẻ Juventus.

Bouaddi, Kone sẽ "lên hương"?

Na Uy lọt đến tứ kết và dù Erling Haaland là nhân vật chính, Andreas Schjelderup đã để lại dấu ấn lớn với 1 bàn & 3 kiến tạo, đặc biệt tỏa sáng ở trận gặp Brazil, trong khi Patrick Berg chơi tốt ở hàng tiền vệ và trước đó đã có sự tỏa sáng ở Bodo/Glimt, góp mặt trong hành trình rực rỡ của đội bóng này ở các cúp châu Âu. Tottenham đang liên hệ với Benfica để mua Schjelderup, trong khi Coventry City có sự quan tâm lớn dành cho Berg.

Cả Ounahi (trái) và Bouaddi có thể sẽ cùng cập bến nước Anh trong hè này

Morocco vào tới tứ kết và có 2 cầu thủ đang gây nhiều sự chú ý trên thị trường. Ayyoub Bouaddi được Man City cực lực săn đón nhưng vấn đề là Man City muốn đưa cầu thủ 18 tuổi này đá đội 1 ngay mùa tới, trong khi Lille muốn mượn lại 1 mùa. Người đá cặp với Bouaddi là Azzedine Ounahi cũng đang đàm phán với Brighton sau khi Girona rớt hạng La Liga.

Mặc dù rời giải khá tủi hổ vì sự cố hoãn án treo giò của Folarin Balogun, Mỹ vẫn có một số cầu thủ để lại ấn tượng tốt. Chính Balogun là một trong số đó và anh đang được Sunderland tiếp cận để mời trở lại Anh. Balogun đã từng đá cho Arsenal nên nhiều CLB Premier League cũng không lạ gì anh, một số họ cũng đang ra giá với Monaco.

Một tiền đạo khác của Mỹ là Ricardo Pepi cũng đã chơi tốt. Anh này thực tế được Fulham suýt mua từ PSV hồi tháng 1, nhưng dù Fulham đã chuyển sang mục tiêu khác, vẫn đang có Ipswich Town và Leeds quan tâm và Fulham vẫn có thể quay lại với Pepi nếu không đón được Gonzalo Garcia. Trong khi đó, hậu vệ phải Alex Freeman chưa cần World Cup đã đá hay ở Villarreal, dù vậy Villarreal đang dứt khoát không bán và Freeman cũng không định ra đi lúc này.

Manu Kone trong màu áo ĐT Pháp

Bên cạnh Maeda, Leeds còn muốn đón cả đồng đội tuyển Nhật của anh là thủ môn Zion Suzuki sau khi đã chia tay cả Illan Meslier và Karl Darlow (chuyển tới Arsenal & MU). Suzuki vừa bắt tốt mùa qua ở Parma và phong độ của anh trong những năm qua luôn theo chiều hướng ổn định và tốt dần đều, trong khi Leeds đã đi tìm giải pháp lâu dài trong khung thành từ nhiều mùa qua.

Nói đến Arsenal & MU, hai đội bóng này đang tranh giành Manu Kone của ĐT Pháp sau khi Kone đã chơi tốt trong thời gian thay thế Aurelien Tchouameni. Kone đã duy trì phong độ tốt ở Roma và cũng trong thời gian đó anh đã ra sân khá nhiều ở ĐTQG.

Một số cầu thủ phòng ngự khác cũng đang được các CLB Premier League săn đón. Vụ Hull City mua Elliot Stroud, hậu vệ trái của tuyển Thụy Điển, đang có trục trặc. Trong khi đó Crystal Palace gần đây đã tiếp cận Frankfurt về trường hợp của Arthur Theate của ĐT Bỉ, trong trường hợp họ bán Maxence Lacroix cho Chelsea. Bournemouth thì đang hỏi thăm Jhon Lucumi của Colombia, người mùa trước đã cùng Bologna vô địch Coppa Italia.