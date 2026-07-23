Haaland & Yamal được định giá kỷ lục sau World Cup, thủ môn Vozinha tăng 900%

Yamal và Haaland vượt mốc 200 triệu euro

Transfermarkt điều chỉnh tăng giá trị của các cầu thủ nhằm ghi nhận những màn trình diễn xuất sắc nhất tại giải đấu. Tiền vệ cánh người Tây Ban Nha Lamine Yamal và tiền đạo người Na Uy Erling Haaland đã tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành những cầu thủ đầu tiên vượt mốc 200 triệu euro giá trị chuyển nhượng. Cả hai hiện đều được Transfermarkt định giá 220 triệu euro.

Yamal tiếp tục khẳng định vị thế là tài năng số một của bóng đá thế giới khi bổ sung chức vô địch World Cup vào bộ sưu tập thành tích ở tuổi 19. Trong khi đó, Erling Haaland đưa Na Uy vào tới vòng tứ kết World Cup lần đầu trong lịch sử với phong độ chói sáng, ghi 7 bàn sau 5 trận.

Yamal và Haaland được Transfermarkt tăng giá trị

Xếp ngay sau bộ đôi này là Kylian Mbappe khi anh được Transfermarkt giá 200 triệu euro. Tiền đạo người Pháp đạt cột mốc này sau khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup, vượt qua Lionel Messi, đồng thời giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Danh sách những cầu thủ được định giá từ 100 triệu euro trở lên đã chào đón thêm 4 thành viên mới, nâng tổng số lên 26 cầu thủ. Nổi bật trong số này là trung vệ Pau Cubarsi của Tây Ban Nha, người tăng thêm 20 triệu euro để chạm mốc 100 triệu euro sau khi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup.

Bên cạnh đó, tiền vệ Enzo Fernandez của Argentina cũng tăng thêm 10 triệu euro, qua đó đạt mức định giá 100 triệu euro.

Elliot Anderson và Morgan Rogers hiện cũng được định giá 110 triệu euro. Họ đã có bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Những ngôi sao bứt phá và các cột mốc đáng nhớ

World Cup 2026 cũng là sân khấu để nhiều tài năng trẻ và những cầu thủ đặc biệt tỏa sáng. Đối với Morocco, tiền vệ Ayyoub Bouaddi được nâng giá lên 80 triệu euro sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng ở tuyến giữa. Trong khi đó, thần đồng 17 tuổi của Mexico Gilberto Mora cũng tăng lên mức 25 triệu euro.

Ở hạng mục tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm, thủ môn Vozinha của Cape Verde là người gây ấn tượng nhất. Ở tuổi 40, anh ghi nhận mức tăng lên tới 900%, khi giá trị chuyển nhượng tăng từ 50.000 euro lên 500.000 euro.

Trong nhóm thủ môn, Zion Suzuki của Nhật Bản được nâng giá lên 30 triệu euro, còn Orlando Gill của Paraguay tăng lên 7,5 triệu euro sau màn trình diễn xuất sắc trước đội tuyển Đức.