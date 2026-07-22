Nghi vấn Argentina bị ép thua chung kết World Cup, chủ tịch FIFA đứng sau giật dây

Cụ thể, nhà báo Carrozza cho biết trận chung kết World Cup 2026 đã bị phủ bóng bởi điều mà ông gọi là "một vụ cướp lịch sử", được dàn dựng bởi giới quan chức cấp cao của FIFA. Nhà báo này cho rằng Gianni Infantino đã "hy sinh đội tuyển Argentina" trong thỏa thuận mang tính sống còn nhằm đối phó với sức ép từ Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, người được cho là đe dọa tìm cách loại ông khỏi vị trí lãnh đạo FIFA.

Pablo Carrozza sở hữu hơn 200.000 người theo dõi trên Instagram cùng kênh YouTube có sức ảnh hưởng lớn. Ông cho biết đã phanh phui điều được gọi là "kế hoạch tổng thể" đứng sau vụ việc ở trận chung kết World Cup 2026. Carrozza vốn nổi tiếng vì có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia và thường xuyên lên tiếng bảo vệ sếp lớn bóng đá Argentina trong các chương trình bình luận của mình.

Nỗi buồn của Messi sau chung kết World Cup 2026

Theo Carrozza, bóng đá với tư cách là một môn thể thao đã "chết", nhường chỗ cho một nền bóng đá thương mại, nơi mọi quyết định đều xoay quanh mục tiêu giúp Gianni Infantino tái đắc cử.

Theo phân tích của Carrozza, gốc rễ của vụ việc nằm ở nhu cầu duy trì quyền lực của Infantino. Chủ tịch FIFA khi đó chịu nhiều chỉ trích từ các liên đoàn bóng đá châu Âu và đối mặt với nguy cơ bị phế truất.

Dù nhận được sự hậu thuẫn từ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), Infantino vẫn phải đối đầu với UEFA dưới sự lãnh đạo của Aleksander Ceferin. Vì vậy, theo Carrozza, Infantino đã nhận ra rằng mình "cần một nhà vô địch châu Âu" để có được sự ủng hộ cần thiết tại Đại hội FIFA dự kiến diễn ra ở Morocco vào năm 2027.

Trong bối cảnh áp lực đó, Carrozza cho rằng một thỏa thuận đã được thiết lập. FIFA đã giao toàn bộ công tác điều hành trận chung kết cho tổ trọng tài người Slovenia, những người đồng hương với Ceferin, gồm trọng tài chính Slavko Vincic cùng hai trợ lý Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic. Carrozza nhấn mạnh việc lựa chọn này "không hề được bốc thăm", mà là sự chỉ định có chủ đích nhằm mang lại lợi thế cho Tây Ban Nha.

Để củng cố lập luận của mình, Carrozza đưa ra một loạt thống kê mà ông cho là cho thấy Argentina đã bị đối xử bất công:

- Các án phạt gây tranh cãi: Tây Ban Nha phạm 19 lỗi nhưng không phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào. Trong khi đó, Argentina phạm từ 24 đến 26 lỗi nhưng phải nhận tới 5 thẻ vàng cùng một thẻ đỏ dành cho Enzo Fernandez.

- Tiền lệ với trọng tài Vincic: Tây Ban Nha chưa từng thua trong các trận đấu do Slavko Vincic cầm còi (sau trận chung kết, chuỗi này đã kéo dài lên 6 trận bất bại). Ngược lại, 2 thất bại duy nhất của Argentina dưới thời HLV Lionel Scaloni tại các kỳ World Cup, cụ thể trước Saudi Arabia năm 2022 và Tây Ban Nha năm 2026 - đều diễn ra khi Vincic làm nhiệm vụ.

- Lý lịch của trọng tài: Carrozza cho rằng FIFA đã phớt lờ việc Vincic từng bị bắt trong một cuộc truy quét vào năm 2020 liên quan đến một vụ việc có "mại dâm, ma túy và vũ khí", đồng thời cáo buộc ông từng "cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường" bằng thuyền.

Carrozza còn cho rằng trận tranh hạng 3 giữa Pháp và Anh với tỷ số 6-4 là một "món quà của Infantino" nhằm tạo điều kiện để Kylian Mbappe vượt Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới, ở trận đấu mà hàng thủ tuyển Pháp và Anh bị cho là thi đấu đầy bất thường. Theo quan điểm của Carrozza, FIFA cần phân chia các danh hiệu cho bóng đá châu Âu để xoa dịu UEFA.

Carrozza nhấn mạnh rằng Argentina vẫn trụ vững đến phút 105 dù phải thi đấu với "4 hậu vệ chấn thương" và chịu "chiếc thẻ đỏ phi lý" của Enzo Fernandez. Ông đặc biệt ca ngợi màn trình diễn "đậm chất Maradona" của Nicolas Tagliafico, cũng như phong độ xuất sắc của thủ môn Emiliano "Dibu" Martinez. Theo Carrozza, dù bị gãy một ngón tay, Martinez vẫn thực hiện tới 11 pha cứu thua, thành tích được cho là kỷ lục trong một trận chung kết World Cup kể từ năm 1966.