Thông tin bảng D FIFA World Cup 2026: Cân bằng và khó đoán
Bảng D FIFA World Cup 2026 mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa Mỹ, Paraguay, Australia và Turkey, bốn đại diện sở hữu phong cách thi đấu rất khác biệt. Lợi thế sân nhà của Mỹ, sự giàu thể lực từ Australia, bản lĩnh Nam Mỹ của Paraguay cùng kỹ thuật từ Thổ Nhĩ Kỳ khiến bảng đấu này được đánh giá là một trong những bảng cân bằng và khó đoán nhất vòng bảng World Cup 2026.
1.248 cầu thủ của 48 đội tuyển quốc gia sẽ chính thức tham dự những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ trong gần hai tháng sắp tới.
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/05/2026 06:37 AM (GMT+7)