Nhận định tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển (6h00 ngày 26/6, bảng F World Cup 2026): “Samurai xanh” thắng trận?

Nhận định tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển

Trận đấu giữa Nhật Bản vs Thụy Điển tại bảng F World Cup 2026 được dự báo rất đáng chú ý, bởi đây là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá giàu tính kỷ luật. Nếu Thụy Điển mạnh ở thể hình, bóng bổng và khả năng tổ chức phòng ngự, Nhật Bản lại sở hữu tốc độ, kỹ thuật và sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật.

Nhật Bản bước vào trận đấu này với cơ sở để tin vào một kết quả tích cực. Trong nhiều năm qua, bóng đá Nhật Bản đã có bước tiến mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ thi đấu thường xuyên tại châu Âu. Họ không còn chỉ được đánh giá cao ở tinh thần chiến đấu, mà còn thể hiện sự trưởng thành trong kiểm soát nhịp độ, pressing và chuyển trạng thái.

Nhật Bản vs Thụy Điển. Ảnh: FPT Play

Điểm mạnh lớn nhất của Nhật Bản nằm ở khả năng tổ chức lối chơi tốc độ cao. Các cầu thủ tấn công biên của đội bóng châu Á thường có xu hướng di chuyển rộng, kéo giãn hàng thủ đối phương rồi bất ngờ bó vào trung lộ. Trước một Thụy Điển thiên về phòng ngự khu vực và không quá nhanh trong xoay trở, Nhật Bản hoàn toàn có thể tạo ra khoảng trống ở hai nách trung vệ.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng có lợi thế về sự cơ động ở tuyến giữa. Nếu kiểm soát tốt khu vực trung tâm, họ có thể hạn chế những đường chuyền dài hướng tới tiền đạo cao lớn của Thụy Điển. Đây là chìa khóa quan trọng, bởi Thụy Điển thường nguy hiểm khi được phép đưa bóng sớm lên phía trên và khai thác các tình huống tranh chấp tay đôi.

Tuy nhiên, Nhật Bản không được phép chủ quan. Thụy Điển là đội bóng có kinh nghiệm, chơi thực dụng và rất biết cách tận dụng sai lầm. Những pha đá phạt, phạt góc hoặc bóng treo vào vòng cấm sẽ là thử thách lớn với hàng thủ Nhật Bản. Nếu để trận đấu rơi vào thế giằng co quá lâu, đại diện châu Á có thể gặp khó trước sức ép thể lực của đối thủ.

Dù vậy, xét tổng thể, Nhật Bản vẫn có nhiều yếu tố để hướng tới chiến thắng. Họ có tốc độ, khả năng phối hợp nhóm tốt và sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Nếu sớm ghi bàn, Nhật Bản sẽ càng dễ triển khai thế trận phản công nhanh, buộc Thụy Điển phải dâng cao và để lộ thêm khoảng trống.

Một chiến thắng cho Nhật Bản là kịch bản hoàn toàn khả thi, đặc biệt nếu họ duy trì được cường độ pressing, hạn chế bóng bổng và tận dụng tốt cơ hội trong hiệp 2. Đây có thể là trận đấu mà “Samurai xanh” chứng minh họ đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng tại bảng F World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Nhật Bản vs Thụy Điển:

Nhật Bản (3-4-3): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda.

Thụy Điển (3-5-2): Johansson; Hien, Lindelof, Gudmundsson; Svensson, Svanberg, Ayari, Bergvall, Elanga; Gyokeres, Isak.

Dự đoán: Nhật Bản thắng 2-1.