Nhà chiêm tinh dự đoán ĐT Anh ở World Cup: Chông gai và đầy sóng gió

Nhà chiêm tinh dự đoán tuyển Anh sẽ trải qua hành trình đầy sóng gió

Đội tuyển Anh đã lên đường tới Mỹ hôm 1/6 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Trước khi bước vào trận mở màn gặp Croatia vào ngày 18/6, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ có hai trận giao hữu với New Zealand vào ngày 7/6 và Costa Rica (11/6).

Nhà chiêm tinh Honigman cho rằng tuyển Anh sẽ phải trải qua hành trình đầy chông gai tại World Cup 2026

Tuy heo nhà chiêm tinh học Inbaal Honigman, hành trình của “Tam sư” tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ không hề bằng phẳng. Chia sẻ với Tarotoo trước thềm giải đấu, Honigman cho biết: “HLV tuyển Anh Thomas Tuchel là một Xử Nữ kép, sinh ngày 29/8/1973. Mặt Trời và Mặt Trăng của ông đều nằm trong cung Xử Nữ, cùng với sao Thủy, hành tinh đại diện cho giao tiếp”.

Theo Honigman, tuyển Anh sẽ có khởi đầu thuận lợi nhờ những phẩm chất đặc trưng của Tuchel: “World Cup khởi đầu rất tốt đẹp với tuyển Anh khi phong cách làm việc ngăn nắp, có tổ chức của Tuchel đang nhận được sự ủng hộ từ các vì sao.

Giai đoạn từ ngày 19 đến 21/6 sẽ là điểm nhấn đặc biệt khi Mặt Trăng đi vào cung Xử Nữ và Tuchel nhận được vận may rất lớn. Trước một đối thủ mạnh và giàu tài năng, tuyển Anh sẽ giành chiến thắng nhờ ảnh hưởng của Mặt Trăng trong khoảng thời gian này”.

Tuy nhiên, nhà chiêm tinh học cho rằng mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn kể từ cuối tháng 6.

“Ngày 29/6, sao Thủy bắt đầu nghịch hành, điều ảnh hưởng đến những người thuộc cung Xử Nữ và Song Tử nhiều hơn các cung khác. Điều này sẽ gây ra những sự chậm trễ, sai sót và trục trặc dưới thời Tuchel. Những khó khăn đó sẽ kéo dài và làm suy giảm cơ hội tiến xa của đội tuyển.

Đến ngày 16/7, Mặt Trăng quay trở lại cung Xử Nữ, trùng với vị trí Mặt Trăng trong bản đồ sao của Tuchel, mang đến một chút may mắn giúp đội tuyển tiến thêm một bước”.

Không chỉ dự đoán về hành trình của tuyển Anh, Honigman còn cho rằng sẽ có hai cầu thủ Anh phải nhận thẻ đỏ trong giải đấu tại Bắc Mỹ.

“Lá bài Tarot cho thấy một tấm thẻ đỏ sẽ dành cho một ngôi sao lớn, người từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế mà chưa gặp bất kỳ rắc rối nào. Chính cầu thủ này cũng sẽ bất ngờ khi bị truất quyền thi đấu. Anh ấy sống cùng bóng đá, lớn lên trong một gia đình có truyền thống bóng đá và được biết đến là một cầu thủ thông minh, tập trung”.

Nhà chiêm tinh tiếp tục mô tả cầu thủ thứ hai: “Tấm thẻ đỏ còn lại sẽ thuộc về một cầu thủ rất trẻ và còn thiếu kinh nghiệm. Cậu ấy sẽ tỏ ra bối rối và thất vọng vì mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy”.

Ngoài ra, Tarot cũng dự báo một thành viên khác của tuyển Anh sẽ phải nhận một vài thẻ vàng trong giải đấu.

“Đó là một cầu thủ có cá tính phóng khoáng. Anh ấy không quá bận tâm về những thẻ phạt, thậm chí còn đùa cợt về chúng. Đây là một thành viên quan trọng của đội bóng, người tin rằng đôi khi hy sinh bản thân vì tập thể cũng không phải điều gì quá tệ”.

Tại vòng bảng World Cup 2026, tuyển Anh sẽ lần lượt đối đầu Croatia, Ghana và Panama trước khi hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng 1/16.