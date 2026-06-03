Bài toán khó cho ĐT Anh ở World Cup: Bellingham & Kane không thể đá cùng nhau

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ĐT Anh sẽ dự World Cup 2026 với trung phong cắm có phong độ tốt nhất thế giới. Harry Kane đã ghi 61 bàn trên mọi đấu trường của mùa giải 2025/26 cho Bayern Munich (36 bàn ở Bundesliga, 14 bàn ở Cúp C1, 10 bàn ở Cúp quốc gia Đức & 1 bàn ở Siêu cúp Đức), và sẽ không có gì ngạc nhiên khi anh có mặt trong đội hình xuất phát của “Tam Sư” khi chiến dịch bắt đầu.

Bellingham & Kane

Tuy nhiên các vị trí khác trong danh sách triệu tập của HLV Thomas Tuchel đã gây nhiều tranh cãi. Và trước thềm giải đấu, ĐT Anh có vấn đề ở vị trí “số 10” khi không có nhiều cầu thủ thực sự đạt phong độ cao: Morgan Rogers và Jude Bellingham là 2 cầu thủ tranh vị trí này, có thể tính thêm cả Eberechi Eze, và cả 3 cầu thủ này đều không có nửa sau mùa giải chơi nổi bật.

Trong sơ đồ thường dùng 4-2-3-1 của HLV Tuchel có 1 cầu thủ “số 10” và giới chuyên môn tại Anh đang tranh luận về việc ai xứng đáng đá ở vị trí này. Mới đây tiền đạo huyền thoại Alan Shearer đã lên tiếng cho rằng vị trí này không nên giao cho Jude Bellingham, người vừa trải qua một mùa bóng nhiều khó khăn tại Real Madrid.

Tránh sai lầm ở EURO 2024

Shearer đưa ra đánh giá rằng qua những gì diễn ra tại EURO 2024, cũng như phong độ của cá nhân Bellingham mùa vừa qua, đã đến lúc dẹp đi ý tưởng Bellingham và Kane có thể cộng tác cùng nhau. “Chúng ta đã không thấy được phong độ cao của Kane cách đây 2 năm và đó là khi Bellingham đá chính. ĐT Anh cần một nhân tố có thể phối hợp tốt với Kane trên hàng tấn công, có thể chạy chỗ tốt để tận dụng khả năng kiến thiết của Kane”, Shearer nói.

Rogers và Kane

“Ở Bayern Munich mùa này, các tiền đạo cánh lẫn vị trí số 10 của họ đều chăm chạy chỗ để tận dụng các pha lùi xuống rồi chọc khe của Kane. Tôi nghĩ HLV Tuchel cũng chọn các tiền đạo cánh của mình theo lối chơi như vậy, nhưng với vị trí số 10, ông ấy nên chọn Morgan Rogers vì khả năng hoạt động năng nổ của cậu ta. Bellingham và Kane đã không ăn ý với nhau ở EURO, nên giờ là lúc cơ hội thuộc về Rogers”.

Shearer cũng cho biết cặp tiền vệ trung tâm Elliot Anderson - Declan Rice là lựa chọn "không phải nghĩ" của ĐT Anh lúc này, và ông đánh giá một hàng tiền vệ gồm Anderson - Rice - Rogers sẽ đủ sức giúp ĐT Anh tiến sâu.